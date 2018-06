La Policía investiga el robo de motores en el Club Alcázar

La Policía Nacional está investigando una serie de robos de motores en embarcaciones del Club Náutico Alcázar, situado en Puntales y que está creando alerta entre sus socios.

Los robos se vienen sucediendo históricamente, pero en los últimos tiempos han aumentado su periodicidad, generando una situación muy desagradable.

Alejandro Robles, presidente del CN Alcázar, reconocía ayer a este medio la situación. "Desgraciadamente nuestro club aún no tiene una concesión sobre todo el sistema de fondeaderos, de ahí la importancia que tiene poder construir los pantalanes".

El 60% de las embarcaciones que fondean en las proximidades del club son de socios, pero "a 450 o 500 metros, de noche, en medio del mar, es muy complicado ver lo que pasa. A esto se suma que no hay un control exhaustivo de las embarcaciones".

Al carecer de pantalanes, en el CN Alcázar lo que se hace es utilizar un servicio de pateras para llevar a los usuarios hasta sus embarcaciones. "Pero claro, esto implica que haya muchos barcos que no tengamos registrados. Si hay barcos nuevos, o barcos que no son de socios y que los dejan fondeados cerca de nuestras instalaciones tampoco podemos enumerarlos", decía Alejandro, que apuntaba que esto "crea cierta delincuencia, con robos de motores que se producen en el mar pero que no pasan por nuestro club".

Considera que los ladrones pueden llegar desde lugares próximos de Cádiz o de poblaciones cercanas como San Fernando o Puerto Real. "Se suelen llevar motores pequeños, de 8 a 15 caballos, que pueden ser desmontados y transportados por una sola persona". Esos motores posteriormente se venden en el mercado negro.

Los temporales, apunta Robles, también han podido tener su peso en estos robos. "Algunos barcos han acabado a la deriva, llegando hasta la barriada de la Paz o la zona de Astilleros". Allí algunos han aprovechado para llevarse lo que no es suyo".

La concesión para construir los pantalanes ya está aprobada por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y en un par de meses arrancarán los trabajos. El presidente del club considera que cuando el Alcázar disponga de estos equipamientos, "será más fácil llevar un control sobre todas las embarcaciones", y esto hará también que crezca la vigilancia para evitar actos delictivos como estos que investiga la Policía.