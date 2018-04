La Policía Local plantea instalar los reservados de motos alrededor de los pasos de peatones

Los atropellos son la principal causa de mortalidad en los accidentes de tráfico que se producen en las ciudades. Muchos de ellos son provocados por despistes tanto de los conductores o de los peatones, o por la imprudencia de los viandantes al cruzar una vía por un lugar por el que no deben atravesar.

En otros casos, la falta de visibilidad en los pasos de cebra ocasionan estos incidentes ya que en muchas ocasiones los peatones tienen dificultades para comprobar que no va a pasar ningún vehículos, mientras que los conductores no se percatan hasta el último momento de que una persona quiere cruzar la carretera, por lo que la reacción es tardía y muchas veces no se puede evitar el atropello.

Ante esto, la Policía Local de Cádiz está realizando un estudio para minimizar el número de atropellos en las vías urbanas de la capital gaditana. A través de este trabajo, y en coordinación con la Delegación Municipal de Tráfico, se plantea el traslado de los aparcamientos reservados para motocicletas al entorno de los pasos de peatones que no cuentan con semáforo. Esta medida permitirá aumentar la visibilidad tanto para los peatones como para los conductores al rebajarse la altura de los vehículos estacionados.

El superintendente jefe de la Policía Local, Juan Manuel Padilla, apuntó que la intención del cuerpo municipal es que este cambio se pueda realizar "en breve", tomando así el ejemplo de otras ciudades como San Fernando, que ha instalado isletas peatonales en el entorno de los pasos de peatones.

El siguiente paso será la realización del estudio económico para poder realizar estos traslados como medida preventiva. Con todo, Padilla adelantó que "empezaremos por las zonas de mayor siniestrabilidad", encontrándose buena parte de éstas en la circunvalación del casco histórico. "El equipo de Atestados ya tiene hecho el listado con los sitios más conflictivos y sabemos por dónde vamos a empezar", remarcó.