La Policía Local va a impedir que se hagan barbacoas en el Trofeo

El Ayuntamiento de Cádiz va a organizar con la Policía Local un dispositivo para impedir que se realicen barbacoas en el Trofeo Carranza, después de que se hayan prohibido para este año. El primer teniente de alcalde, Martín Vila, señaló ayer que los agentes de la Policía Local se van a repartir por los accesos a la playa para informar "a aquellas personas despistadas que quieran bajar con la intención de hacer barbacoas".

Precisamente la Junta de Gobierno Local dio ayer el visto bueno a una de las actividades alternativas que se van a llevar a cabo durante esa noche para que siga atrayendo a muchos visitantes a las zonas aledañas al Paseo Marítimo. En concreto es la llamada Batalla de las Coplas que ya fue anunciada por este medio esta semana. De este modo, se van a repartir cuatro escenarios a lo largo del Paseo para que intervengan las 14 agrupaciones que fueron finalistas en el pasado concurso del Teatro Falla. De este modo, lo que se va a tratar es de imitar la iniciativa que tuvo lugar en el pasado Carnaval y que tanto éxito tuvo. Eso sí, se va a mejorar la iluminación y el sonido para que no haya los mismos problemas que en el pasado mes de febrero.

De momento todavía quedan algunas cosas por decidir, entre ellas los lugares donde se van a poner los escenarios y qué zonas del Paseo van a ser cortadas al tráfico. Asimismo, la intención del equipo de Gobierno es la de que haya más actividades alternativas a las barbacoas, además de la Batalla de Coplas. No obstante, esta no se concretará hasta que no se conozca la fecha exacta en la que se celebrará la final del Trofeo Carranza.