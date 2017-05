La Policía Local detiene a una pareja por el presunto allanamiento del piso de una monja

La Policía Local detuvo en la noche del pasado viernes a una pareja sentimental (C. C. L. y M. D. R.) por el presunto allanamiento de la vivienda de una religiosa que se encontraba viendo una procesión, una circunstancia que intentaron aprovechar para supuestamente robar en la casa.

Los hechos ocurrieron cuando a las 23.30 horas un joven requirió a dos agentes que se encontraban en la calle Trille con motivo de la procesión de la Pastora alertándoles de que "la pareja sentimental de su madre, que tenía muchos antecedentes, acababa de entrar a robar en la vivienda de una monja del colegio Rebaño de María" que se encontraba viendo dicho cortejo escalando por la fachada.

Los agentes, con el apoyo de tres policías locales de paisano, se dirigieron al lugar que les había indicado el joven y observaron que en la fachada de esta finca había cables sueltos, la ventana del piso indicado estaba abierta y la persiana tenía dos baldas rotas, aunque no había luz en su interior. Mientras madre e hijo discutían abajo y ésta aseguraba que se encontraba esperando a que la religiosa volviera de la procesión, su compañero sentimental se asomó a la ventana y al observar a los agentes regresó al interior. Desde allí, contestó a los dos policías que le requerían llamando a la puerta, que no podía salir porque estaba cerrada con llaves y él no disponía de ellas.

Los agentes lograron contactar a través del colegio con una sobrina de la religiosa, que se personó en el lugar con las llaves de la casa. Una vez accedieron los agentes al interior localizaron en la casa a C. C. L., que tras ser detenido se le encontró un reloj de pulsera Viceroy. Los policías observaron la casa revuelta. Así, los agentes detuvieron a ambos como autor y cooperador necesario en un presunto delito de allanamiento de morada y robo con escalo y fuerza en las cosas.