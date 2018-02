La Policía Local detiene a un individuo tras romper con un madero el cristal delantero de un autobús

Agentes de la Policía Local de Cádiz tuvieron que emplearse a fondo ayer tarde para reducir a un individuo que estaba amenazando a los viandantes a la altura de la avenida Ana de Viya, en la zona del Puerta del Mar, y que incluso llegó a golpear con un palo de grandes dimensiones, de los que se usan para sujetar recto los árboles, el cristal de un autobús de la empresa Comes que se encontraba detenido.Ha sido el conductor del vehículo el que ha llamado a la Policía Local después de intentar hacer frente al individuo, que, según testigos presenciales, presentaba un gran estado de excitación.Una vez que ha visto que varios ciudadanos le pedían que se tranquilizara y depusiera su actitud, se ha marchado atravesando la avenida portando aún el objeto pesado con el que había roto el parabrisas del autobús de Comes.Momentos después, cuando el sujeto, con caras de pocos amigos, circulaba por la acera en dirección hacia Santo Tomás, una furgoneta de la Policía Local se ha detenido dando un gran frenazo y de la misma se han bajado dos agentes que, sin mediar palabra, han reducido a este hombre utilizando sus porras para arrinconarlo contra la reja protectora de un establecimiento de sanitarios. El detenido no opuso mucha resistencia pero tampoco puso nada fácil la tarea a los agentes, negándose a abrir las piernas para ser cacheado y haciendo complicada la maniobra para esposarlo. Una vez que esto ha sucedido, rápidamente, y desde la avenida Juan Carlos I, ha llegado un coche patrulla con otros dos agentes. Los cuatro se han encaminado hasta este último vehículo en llegar, adonde introdujeron al detenido para trasladarlo a la Jefatura de la Policía Local, donde quedó detenido a la espera de pasar ante la autoridad judicial.Varios viandantes comentaron a este diario que el hombre en cuestión vive en la calle y que no es la primera vez que causa molestias en los comercios de la zona. Ayer, antes de que esto sucediera, había amenazado a varias personas también.