Podemos dice que no hubo "trama urdida contra el PP" en Matadero

Podemos ha querido mostrar su apoyo a los concejales de Ganar Cádiz en Común en el Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila y Eva Tubío, y a las trabajadoras que han pasado a ser investigados por el juzgado "por haber cumplido con su obligación en el caso Matadero". En este caso los ediles y las técnicas se enfrentan a una investigación por denuncia falsa, injurias, calumnias y prevaricación.

En un comunicado, la formación morada ha indicado que "esta estrategia de judicializar la política es algo a lo que nos tiene acostumbrado el PP que pretende ganar en los juzgados lo que pierde democráticamente", aunque esta denuncia la presenta la junta de Personal del Ayuntamiento, a la que se adhirió posteriormente Izquierda Unida, el PSOE y el Ayuntamiento.

Para Podemos las palabras del portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, "vuelven a demostrar una vez más que el Partido Popular no ha asumido aún que perdió la Alcaldía y necesita seguir buscando culpables a toda costa".

Por ello, le han recordado Romaní que "aunque intente tergiversar la realidad es que al tratarse de un supuesto delito del ámbito privado, al juez no le queda más remedio que admitir a trámite la querella, tal y como ocurrió cuando el PP denunció a tres de nuestros compañeros por decir en público lo que decían los informes, que en Loreto se supo que el agua tenía indicadores de contaminación y no se impidió el consumo de la misma hasta varios días después". Eso sí, esta denuncia no sólo fue admitida a trámite sino que la juez decidió que se celebrara un juicio en el que próximamente se sentarán en el banquillo de los acusados el alcalde, José María González; el ex concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza; y el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia. "Estas denuncias forman parte de la estrategia del PP para intentar desprestigiar al equipo de gobierno, pero no les va a funcionar", han añadido.

Para Podemos, tanto los concejales como las trabajadoras denunciadas por el PP "cumplieron con su responsabilidad in vigilando al denunciar unos hechos que consideraban irregulares".

"Ni existe trama urdida, ni complot contra el PP ni Podemos se personó en la causa como afirmó ayer Romaní", han afirmado.

Por su parte, el secretario general del PP en Cádiz, Antonio Saldaña, ha preguntado al coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, "si va a proponer el cese de Martín Vila como concejal del Ayuntamiento, ahora que está siendo investigado"..

Saldaña ha afirmado que "cuando ni siquiera habían estado investigadas, ni delante de un juez" las dos concejales del PP implicadas en el caso --sobreseído por el juez--, "los de IU y los de Podemos, es decir, la izquierda radical que quiere destruir este país, pedían la dimisión de mujeres honradas".

Por ello, ha preguntado si "ahora que están investigados los dos concejales de Ganar Cádiz en Común, van a pedir a Vila y Tubío que dimitan, porque eso sería lo razonable y lo coherente".