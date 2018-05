Podemos pide al portavoz del PP que entregue el acta de concejal

El presidente de Aguas de Cádiz y concejal de Podemos, Álvaro de la Fuente, pidió ayer a Ignacio Romaní que "entregue su acta de concejal y dimita como vicepresidente de Aguas de Cádiz" al considerar que se confirma que el informe que se pagó con dinero público nunca se entregó "porque las fechas no cuadran. "Ahora parece que hay un cambio de estrategia, pero lo cierto es que en Acasa no consta el informe ni él lo ha presentado cuando se le ha requerido, a pesar de que presuntamente es un documento público en el momento en que se pagó con dinero público. No tenemo ni idea de en qué consiste el informe". También consideró una "indecencia" que se haya propuesto a Romaní como miembro de la comisión que investiga el caso internamente. "Con él dentro, la comisión no tiene ninguna credibilidad".

Además, anunció que el gabinete jurídico de Aguas de Cádiz ya está estudiando la posibilidad de acudir a la justicia. "Estudiamos ejercer acciones judicial por si se hubiera podido cometer un delito contable, malversación o prevaricación".

También entró en la gestión de Romaní como presidente de Aguas de Cádiz remitiéndose a un informe sobre la situación de la empresa en 2015: "No había plan estratégico, tampoco había un plan director, no se sabía ni en qué se invertía el dinero".

La preocupación de De la Fuente es que "este asunto acabe por afectar a la imagen de la empresa, que hasta ahora estaba dando buenas noticias. Espero que estos hechos lamentables no empañen esa trayectoria".