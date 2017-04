Podemos denuncia el "abandono absoluto" de la sanidad por parte de la Junta

Podemos denunció ayer la situación de precariedad que asegura que sufren los hospitales de la provincia debido a la gestión y los recortes en sanidad de la Junta de Andalucía. El coordinador del equipo provincial, José Ignacio García, afirmó que "estamos sufriendo un abandono absoluto", por lo que consideró incomprensible que en algunos centros como el Puerta del Mar no haya ni lejía para la limpieza diaria, tal y como denuncian los sindicatos.

"Creo que el PSOE no es consciente de lo grave de este asunto, estamos hablando de trabajadoras de la limpieza que se han visto obligadas a usar jabón de mano porque no contaban con el material básico", denunció García, que acusó tanto a los "tijeretazos" de la administración andaluza como a la incompetencia de los gestores. "Con la salud de los ciudadanos no puede especular, ya está bien de pensar en Madrid, que la presidenta se centre de una vez en las andaluzas y andaluces", dijo.

Cabe recordar que no se trata del único incidente que denuncian los profesionales de la Sanidad. En el Hospital de Puerto Real convocaron una huelga el pasado mes debido a "la emergencia sanitaria provocada por la falta de personal y material básico".

A ello hay que sumarle los recortes en personal y servicios, las deficiencias en infraestructuras, el aumento de las listas de espera o los centros que permanecen cerrados. "La ciudadanía merece una sanidad pública y de calidad y así lo exige en las calles ante esta situación insostenible", afirmó García, al tiempo que señaló que "la sanidad pública es la mejor opción gracias a los grandes profesionales que trabajan. Unos profesionales que son los más cualificados".