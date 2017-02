Podemos y Ganar Cádiz estarán vigilantes ante los compromisos aunque los valoran de forma positiva

Los partidos que conforman el gobierno municipal, Podemos y Ganar Cádiz, han valorado positivamente los acuerdos surgidos de la reunión mantenida por el alcalde de Cádiz, José María González, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aunque anuncian que adoptarán una actitud vigilante y lamentan la ausencia de algunos temas importantes para el desarrollo de la ciudad.

La portavoz de Podemos Cádiz, Laura Mingorance, recalcó que la reunión "no es un regalo, si no una obligación de la presidenta de la Junta con la ciudad". Recordó, además, la tardanza con la que se produce este encuentro y que muchos de los acuerdos adoptados son "los mismos que tiene la Junta desde hace más de diez años con Cádiz". De esta manera, la actitud tanto de su formación como, espera, de la sociedad civil, será la de estar atenta a que estos compromisos se cumplan y no haya que esperar otros diez años para volverlos a poner sobre la mesa.

Mingorance lamentó también la ausencia de temas como la construcción de un centro del mayor y de un albergue juvenil.

Rocío Sáez, portavoz de Ganar Cádiz en Común, analizó los acuerdos de forma pormenorizada. En materia de vivienda, Sáez resaltó las reservas adoptadas ante la promesa de la presidenta de la Junta de actuar sobre 1.065 viviendas de la ciudad y la necesidad de que se produzca una actuación real en infravivienda. En este sentido, lamentó que no se hablase sobre la segunda fase de Matadero o el Cerro del Moro.

Ante la promesa de Susana Díaz de invertir 3,3 millones en empleo, Ganar Cádiz entiende que, aunque serviría para aliviar la situación a corto plazo, es necesario "ir más allá y tratar el fondo del problema ". Además, instan a la Junta a interesarse por la mesa de empleo y las 123 medidas presentada semanas atrás.

Por último, Sáez advirtió del retraso en la construcción del carril bici y reclamó a la Junta un "esfuerzo mayor" sobre la estación intermodal.