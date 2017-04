El Pleno aprueba por unanimidad la adhesión a la carencia de tres años de los créditos ICO

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, reunido en sesión extraordinaria y urgente, ha aprobado por unanimidad la solicitud al Ministerio de Hacienda y Función Pública de la ampliación del período de carencia de amortización, por tres años, de los préstamos formalizados con el ahora Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores, así como el Plan de Saneamiento, conforme a la resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.

Esta sesión plenaria para adherirse el Ayuntamiento de Cádiz a la carencia de tres años de los créditos ICO que solicitó el anterior equipo de gobierno del PP para el pago a proveedores se ha prolongado algo menos de una hora, y en ella el concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, ha explicado que el Plan, "por la forma en la que ha sido diseñado por el Ministerio y el tiempo que éste ha otorgado para su aprobación, no contiene medidas detalladas, sólo plantea como verdaderos objetivos la obtención de remanente líquido de tesorería positivo y mantener el ahorro en cifras positivas. Estos objetivos se obtienen por la diferencia entre los ingresos que se dispongan y los gastos que se realizan".

Durante su intervención, Navarro ha resaltado que mediante este plan se solicita al Ministerio un período de carencia de amortización, de tres años, en los préstamos a proveedores. Y en este punto, ha indicado que el Ayuntamiento tiene pendiente de amortización, a fecha de 31 de diciembre de 2016, 82 millones de euros de los préstamos para pago a proveedores y 72 millones de otros préstamos a largo plazo. "Esto es un resumen de la situación financiera en la que nos encontramos y, por eso, nos vemos obligados a traer este plan para su aprobación, para así poder respirar financieramente de mejor forma tanto en el Ayuntamiento como en la ciudad".

El edil ha reconocido que, "aunque no sea el mejor plan para el Ayuntamiento de Cádiz dada la situación económica que padecemos, sí nos va a dar la posibilidad de tener un poco más de aire a la hora de poder realizar políticas de gestión en esta ciudad". El Gobierno local estima que esta medida permitirá hacer inversiones en la ciudad por más de diez millones de euros.

Y es que la adhesión a este periodo de carencia significa, en palabras del edil, "que ya no tendríamos que pagar cinco millones de euros más en deuda este año, sino que, al contrario, podríamos dejar de pagar alrededor de otros cinco".

El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha señalado "lo oportuno" de votar a favor de esta medida, aunque ha lamentado que no se haya celebrado una comisión informativa para abordar en este asunto. No obstante, ha reconocido que el Gobierno central sólo ha dado de plazo siete días para aprobar dicho plan.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Fran González, también ha criticado que no se haya celebrado una comisión informativa y ha expresado sus dudas sobre "cómo se ha confeccionado la documentación que se ha remitido al Ministerio". El grupo municipal socialista ha criticado que se haya tomado como base la liquidación de 2015, y no la de 2016, lamentando a su vez que ésta no se haya aprobado aún. Al respecto, Navarro le ha respondido que el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública contempla que pueda emplearse como base la liquidación de 2015 e incluso la de 2014.

El concejal del Partido Popular José Blas Fernández ha destacado durante su discurso que este plan se va a llevar a cabo "gracias al Gobierno central, que ha aprobado esta medida", y la también edil popular Teófila Martínez ha incidido en ese argumento, añadiendo que el pasado año el Ayuntamiento de Cádiz podía haberse acogido al plan y no lo hizo.