El Pleno rechaza la modificacíon de los estatutos para el Patronato del Carnaval

La oposición ha tumbado en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz que se celebra esta mañana la modificación de los estatutos del Patronato del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) y Fiestas, que se ha estado negociando durante los últimos meses. Esto significa que el Patronato volverá a la composición que tenía con el anterior equipo de gbierno y no se podrán incluir los colectivos de comparsas, chirigotas y cuartetos. Se da la circunstancia de que estos ya estaban participando en las reuniones, pero al no estar aprobado en el pleno, todavía no podían votar.Uno de los asuntos que sí ha salido adelante ha sido el de aprobar la memoria redactada por la Comisión de Estudio para la remunicipalización de tres servicios relacionados con las playas gaditanas. Pese a los votos contrarios del Partido Popular y Ciudadanos, el apoyo del PSOE al equipo de gbierno le ha permitido sacar adelante este primer paso para la remunicipalización y para que el proceso siga adelante. No obstante, pese a que el PSOE ha votado favorablemente, ha mostrado muchos reparos y dudas que espera que sean solventadas en el futuro.Por otro lado, se ha dado el visto bueno al anticipo de 30 millones de euros de los tributos municipales de este año para destinarlos al pago a proveedores y poner la cuenta a cero en este apartado. Todos los grupos han votado a favor, salvo el PP que se ha abstenido.También está siendo la sesión ordinaria en la que el edil Álvaro de la Fuente, de Por Cádiz sí se Puede, ha tomado posesión como concejal después de que a finales de diciembre dimitiera Manuel González Bauza.