El Ayuntamiento de Cádiz convoca un Pleno extraordinario para congelar el IBI

El Equipo de Gobierno ha convocado para este viernes, 5 de enero, un Pleno Extraordinario en el que llevará la propuesta para congelar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado viernes un nuevo coeficiente de actualización de los valores catastrales que conlleva una subida de este impuesto en la ciudad de Cádiz.

El concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, ha explicado que en el caso particular de la ciudad de Cádiz cuyo catastro de referencia es de 1996, el nuevo coeficiente de actualización de los valores aplica un coeficiente del 1,05% lo que supondría un incremento en el IBI.

Sin embargo, David Navarro ha subrayado que “hemos reaccionado inmediatamente convocando un pleno para este viernes con el objetivo de evitar que esta modificación suponga una nueva presión fiscal sobre los vecinos y vecinas de esta ciudad y evitar de este modo que ningún gaditano o gaditana pague más por este impuesto”. Así, ha explicado que “proponemos al Pleno un bajada del tipo de gravamen que pasaría del 0,8% actual al 0,762% en el año 2018 en los inmuebles clasificados como urbanos por lo que el impuesto quedaría congelado”.

Navarro ha detallado que para esta modificación, la Ley reguladora de Haciendas Locales, establece que el plazo para aprobar el gravamen sobre el impuesto de IBI es hasta el 1 de marzo, por lo que, “el Ayuntamiento está en plazo de sobra”. Ante esto, ha señalado que “son absolutamente irresponsables o revelan una falta del mínimo conocimiento algunas de las declaraciones realizadas en la línea sobre la subida de este impuesto por falta de actuación del Equipo de Gobierno”.

El concejal ha criticado que “el Consejo de Ministros se haya hecho de rogar para dar a conocer la actualización de los valores, que ya solicitó el Equipo del Gobierno del Partido Popular durante año” y que aprobó el pasado viernes. “Llevábamos semanas esperando a que el Gobierno de la Nación anunciara esta medida para saber cómo afectaría ésta el IBI de Cádiz y actuar en consecuencia para evitar que los gaditanos y gaditanas paguen más como hemos hecho ahora que lo sabemos”.

David Navarro ha insistido en que “no podíamos amortiguar esta subida puesto que hasta el viernes no se aprobó esta nueva referencia por lo que no podíamos saber cómo afectaría a la ciudad de Cádiz. Hasta que no se ha hecho público, no podíamos saber qué porcentaje había que aplicar”. Una vez conocido, hemos reaccionado rápidamente y “ahora esperemos que todos los grupos políticos apoyen la rebaja del gravamen para congelar el impuesto".