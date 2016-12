El Pleno se contradice y rechaza ahora hacer el parking de Plaza de Sevilla

El Partido Popular se llevó ayer un fuerte varapalo en el último Pleno del año. La intención que escondía una de las propuestas que elevó al Pleno se le volvió completamente en contra, y el Ayuntamiento que en 2008 se comprometió en el convenio firmado para desarrollar la operación urbanística de la Plaza de Sevilla construir un aparcamiento subterráneo y que en agosto de 2015 mandataba al equipo de gobierno a materializar esa obra decidía ayer no ejecutarla. A la tercera va la vencida, que dice el refrán; y la propuesta, en esta ocasión, se rechazó con doce votos en contra (Podemos, Ganar Cádiz y PSOE) y once a favor (PP y Ciudadanos).

El Partido Popular elevaba nuevamente esta moción tras conocerse que la cadena hotelera Barceló habilitaría un hotel en el edificio construido junto a la nueva estación de trenes, defendiendo Teófila Martínez que el equipamiento era "fundamental" para el desarrollo de toda esa zona, para dar servicio al hotel y para favorecer que Cádiz sea puerto de salida de cruceros, entre otras cuestiones.

Pero la concejal socialista Victoria Rodríguez sorprendió cuando anunció que en esta ocasión votarían en contra de la medida. El considerable aumento que un informe otorga a la construcción del aparcamiento -de 4,8 millones de euros previstos inicialmente a 8,8 millones, nada menos- debido al nivel freático de esa zona es el motivo que ha llevado a los socialistas a variar su voto desde agosto de 2015 hasta ahora. Entienden los socialistas, coincidiendo en ese parecer con el equipo de gobierno, que la sociedad municipal de aparcamientos, Emasa, "no debe construir y poner en peligro su viabilidad". "Apoyaremos el punto cuando lo construya un privado. No con Emasa", advirtió Rodríguez, que reconocía que ese subterráneo "es necesario".

El equipo de gobierno cargó las tintas contra la obra que el PP quiere adjudicar a Emasa después de que la licitación del aparcamiento quedara en su día desierta. "Vuelve el PP por enésima vez a intentar cargarse a Emasa", dijo el concejal de Urbanismo, Martín Vila. Defiende este edil que para hacer el aparcamiento es necesario "una inversión faraónica". "Y en esta ciudad ya se han hecho muchas que todavía estamos pagando. No vamos a hipotecar el Ayuntamiento para obras faraónicas", añadió Vila, que anunció que se está en negociaciones con Adif y con la Junta de Andalucía -las otras patas del convenio de Plaza de Sevilla- "para buscar soluciones".

En el mismo sentido se pronunció también el socio de Martín Vila en el gobierno y responsable de Emasa, David Navarro, que ahondó en explicaciones. Así, aseguró que para Emasa hacerse cargo de este aparcamiento "sería deficitario durante los 16 primeros ejercicios", en el caso de que la puesta en funcionamiento del subterráneo no conllevara contratación de personal (todo se hiciera mediante sistemas telemáticos y de videovigilancia); y sería "deficitario durante los cincuenta años de vida de la concesión" si se necesitara contratar personal para atenderlo. En base a esto -que lo dijo "el anterior gerente de Emasa, no el actual", puntualizó Navarro- el consejo de administración de la empresa municipal ya decidió en su día no llevar a cabo la construcción de este aparcamiento; decisión que ayer se vio refrendada por el Pleno del Ayuntamiento.

"Ustedes son maestros en no hacer nada", lamentó Teófila Martínez, que echó mano de la historia reciente del Ayuntamiento para recordar que cuando el PP se hizo con la Alcaldía "Emasa no tenía nada de patrimonio" y hubo que estar pagando hasta 2013 por la construcción de San Antonio. "Esa es la diferencia del que no hace nada y el que sí", agregó Martínez, que además puso en duda ese informe que eleva el coste del subterráneo hasta los 8,8 millones de euros, "cuando Santa Bárbara costó seis millones, con dos plantas de altura y el refuerzo que se hizo de la muralla". "Si quieren que Cádiz sea puerto de salida tienen que tener aparcamiento, porque las casas no se empiezan por el tejado, sino por los cimientos", concluyó Teófila Martínez.