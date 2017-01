Plan C se reunirá después de las fiestas para continuar el proyecto

Los coordinadores de las mesas de trabajo de la plataforma de acción ciudadana Plan C tienen previsto reunirse tras las fiestas para ver cómo continuar el proyecto en la segunda fase en la que se encuentra. Así lo confirman algunos de los representantes de las mesas sectoriales, al hilo de la delicada situación que atraviesa Paco Cano, hasta ahora representante como ideólogo e impulsor de este proyecto participativo enfocado a construir una ciudad mejor desde lo colectivo y de la mano de las administraciones. Concretamente, Cano ha sido condenado por la Audiencia Nacional a siete años de prisión por su presunta participación en la estafa de la empresa de inversión de bienes Arte y Naturaleza, en una sentencia que pretende recurrir en defensa de su inocencia.

Así, sus compañeros han decidido verse próximamente, teniendo en cuenta el paso atrás que Cano decidió dar incluso antes de hacerse pública la sentencia, tal y como informó a este periódico, aunque en la práctica ha sido la cara visible y coordinador de la iniciativa hasta el momento.

De forma unánime, los sondeados han comentado la independencia de la situación personal de Paco Cano con el propio Plan C, así como el respeto absoluto a la decisión que tome y en la forma en que continúe vinculado al proyecto que él mismo propuso e impulsó.

Carlos Gentil, coordinador de la mesa de Educación, confirma que "hace ya unos 15 días él mismo me dijo que debido a sus compromisos de colaboración con el Ayuntamiento y Cultura, quería dar un paso atrás, quería retirarse y nos emplazó a reunirnos para ver cómo seguir el proceso, así que nos reuniremos próximamente, antes del 15 de enero y antes de que engorde el tema", señala, reconociendo el papel fundamental de Cano en esta plataforma de acción ciudadana y social.

En este apartado, Carlos Gentil señala que "ante esta situación hay que poner en común la referencia global del proyecto, pues actualmente cada uno está en su parcela trabajando de forma independiente".

Valora el "ejemplar" comportamiento de Cano al frente de la iniciativa, puntualizando que "vamos a perder una cara, pues ya no quería ser representante, pero vamos a seguir trabajando igual".

En la misma línea se manifiesta José Manuel Hesle, coordinador de la mesa de Creación de Ciudadanía, quien apostilla que "Plan C no tiene nada que ver con el proceso personal de Paco Cano". En este apartado, añade, "nos ha parecido prudente estar a la expectativa, por lo que estamos pendiente de una reunión para ver cómo validar las motivaciones de cada uno y seguir trabajando en el proyecto".

Hesle afirma con mucha prudencia que "si se aparta o no es una decisión que tiene que valorar él, y yo no puedo ser portavoz de ninguna decisión colectiva".

Por tanto, "hay que dejar pasar unos días para sentarse, valorar con tranquilidad y ver los pasos que se dan. No obstante, los objetivos del proyecto se mantienen al margen".

Antonio Luna, de la mesa de Movilidad insiste en la visibilidad no tanto de Paco Cano, sino de todos cuantos conforman Plan C, "pues el proyecto tiene vida propia y lo integra mucha gente. Él es esencial, pero es uno más y se trata de un problema personal que nada tiene que ver con Plan C". Así, respecto al papel que juega Cano en estos momentos, señala que es una "decisión de él personal", lo que respetaría en cualquiera de los casos.

Lucía Benítez, que coordinó la mesa de Comunicación en la anterior fase, y ahora el Laboratorio de tecnología e innovación social -actualmente parado por falta de respuesta de la administración-, se manifiesta en la misma línea, prácticamente. Señala que en esta fase Cano ya estaba en segunda línea, "por los proyectos personales de su empresa", y que ahora evitará que nada "perjudique Plan C". Por tanto, tras esta reunión "acordaremos y diremos algo públicamente".

Benítez ha querido agradecer "la iniciativa que ha llevado a cabo Paco Cano, por su visión de lo colectivo y la forma en que repercute en el crecimiento de la ciudad".