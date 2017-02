El Perdón convoca un cabildo a raíz del horario impuesto para la Madrugada

El horario de salida de la cofradía del Perdón puede marcar la estación de penitencia en sí. La corporación de Santa Cruz sigue sin poder dar respuesta ante la hora de entrada en la Catedral establecida para este año por el Consejo de Hermandades, y tras la resolución de su último recurso, presentado ante el delegado episcopal de Hermandades, la junta de gobierno ha decidido convocar a los hermanos a un cabildo general extraordinario en el que se abordará la situación que se genera con el horario impuesto por el Consejo.

Con el objetivo de evitar cortes horarios en la carrera oficial, el Consejo impuso que la cruz de guía del Perdón estuviera en la Catedral (por la puerta de Arquitecto Acero) a las 2.35 horas, lo que obliga a la hermandad a salir a la calle en torno a las 2.10 horas, cincuenta minutos antes de lo que hasta ahora venía siendo habitual -e incluso histórico, según viene defendiendo la hermandad desde hace años-.

Ante esta tesitura, uno de los problemas que se le presenta a la cofradía, según ha esgrimido en sus recursos a las instancias cofrades y diocesanas oportunas, está relacionado con el acompañamiento musical y la imposibilidad -aseguran desde la cofradía- de que las dos bandas pudieran estar en Cádiz a tiempo para acompañar a los pasos. "Con la del palio tenemos firmado contrato de tres de la madrugada a diez y media de la mañana, y con la del misterio de tres menos diez a diez de la mañana", explica el hermano mayor, Ricardo Díaz. Teniendo en cuenta este dato, un adelanto horario provocaría que las bandas tuvieran que incorporarse más adelante, en algún punto del recorrido que se estableciera.

Tras ser denegado el último recurso presentado, la junta de gobierno ha decidido llevar el asunto a consulta a sus hermanos, convocados en cabildo extraordinario el próximo 17 de marzo "para que sean ellos los que tomen la decisión que sea".

¿Qué se puede decidir, entonces, en ese cabildo extraordinario? ¿Estaría en peligro la salida procesional del Perdón este año? Sobre este asunto, el hermano mayor -preguntado por este periódico- no ha querido lanzar posibles al aire. "No soy amigo de hacer elucubraciones, me parece incluso inadecuado hacerlo", comentaba Díaz, que reseñaba que la junta de gobierno sigue haciendo "lo que marcan nuestras normas". "Vamos a informar al detalle de todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos meses y de cuál es la situación actual. Y en base a eso que los hermanos tomen la decisión que sea", explicaba el hermano mayor.

Mientras, el Consejo de Hermandades sigue a la espera de conocer horarios e itinerario concreto de la cofradía para poder cerrar de manera definitiva la organización de la próxima Semana Santa. Y tras conocerse esta convocatoria, deberá seguir esperando al menos hasta la noche del 17 de marzo.