Peligro evidente a la entrada de la Punta

Hace ya más de un mes del temporal, o los temporales, que castigaron todo el litoral y todavía no se han reparado desperfectos. Puede entenderse que haya que esperar a que se acometan los arreglos de algunas zonas, pero no los de otras, en las que el peligro de caída al mar resulta más que evidente, sobre todo para los niños. Es el caso del cantil de la llamada playita de la Alameda, a la entrada de la Punta de San Felipe y a escasos metros de un centro educativo. Ayer mismo, unos curiosos no dudaron en acercarse hasta más allá de lo que parece sensato.