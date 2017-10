Peligra el futuro inmediato de dos negocios señeros en la plaza de Fragela

Dos señeros negocios hosteleros de la plaza de Fragela pueden tener sus días contados. El futuro inmediato de la taberna El Rincón de Madueño y de la pizzería Bella Italia está en peligro. El motivo no es otro que la negativa del Obispado, propietario, a través de su Fundación Adolfo Carneiro, de las fincas donde se encuentran estos establecimientos a prorrogarles el contrato de arrendamiento que caduca en estos días. Sus propietarios recibieron en verano cartas -del administrador de la finca- en las que se les informaba de la extinción del contrato y de su no renovación. Al parecer, la Iglesia tiene otros planes tanto para estas fincas, la del número 40 de Benjumeda, a la vuelta de la fachada donde está la taberna, y la número 2 de Fragela, donde está la pizzería, como para la número 3, que hace esquina con la calle Virgili, donse se enclava una carnicería.

Luiti Madueño, un histórico comerciante del lugar, dice llevar tres meses sin respuesta del Obispado. "Negociamos con el administrador porque con el Obispado no hay manera de hablar. Hemos enviado una carta de súplica sin respuesta. Me remiten al administrador cuando voy a pedir cita al Obispado, donde no me contestan por más que intento una solución", afirma.

Dice Madueño que ya el año pasado le ocurrió lo mismo, "pero nos prorrogaron un año". Asegura estar desesperado a punto de perder su negocio. "Aquí invertí en 2012 todos mis ahorros para montar el bar y ahora me veo en la calle", señala quien lleva en el mismo lugar desde hace 40 años, cuando el local era un ultramarinos-estanco que ya regentaba su familia en los años 50. El hostelero afirma estar "muy confuso" sabiendo que a los demás negocios ubicados en los bajos de estas fincas propiedad de la Iglesia, un bar de Benjumeda, el estanco y la carnicería, les quedan más años de contrato. "¿Por qué no me dejan estar hasta que acaben los demás y así me organizo buscando otra opción para el futuro? El Obispado quiere la finca libre, pero hasta que el estanco no cumpla el contrato, de tres años, no podrá actuar. ¿Por qué no me dejan al menos hasta entonces?", se pregunta.

Según Madueño, el administrador le ha comunicado que hay un requerimiento de obras hecho por el Ayuntamiento. "Pregunto en el Ayuntamiento y me dicen que no hay nada de eso", afirma. Ayer, el hostelero, muy conocido en la zona, solicitaba a la administración una prórroga de seis meses de alquiler "pagando por adelantado". "A ver si nos contestan mañana -por hoy-. Que al menos me dejen Navidad y Carnavales. Con el Concurso del Falla puedo respirar un poco todos los años. Quiero tiempo para reorganizar el futuro", añade. Según Madueño, el problema es casi en exclusiva de los comercios. "Solo hay una vecina en la azotea que vive con su hija, a la que tendrán que buscarle otro sitio", destaca.

La delicada situación de El Rincón de Madueño ha trascendido a las redes sociales. En la plataforma virtual de recogida de firmas Change-org se habían reunido hasta ayer casi 3.300 apoyos para impedir el cierre. En la misma situación se encuentra la pizzería Bella Italia, otro referente de Fragela y de la hostelería de la ciudad. La propiedad de este restaurante de comida italiana espera llegar a un acuerdo con el Obispado y solucionar el problema en estos días. Peligran seis puestos de trabajo y la pérdida de una inversión para una reforma efectuada hace dos años por valor de 60.000 euros.

Ayer, a requerimiento de este periódico, el Obispado no hizo declaraciones al respecto de esta situación.