Pedro se va acercando a Susana

Susana gana, Pedro Sánchez se viene a arriba al dar la sorpresa y Patxi López se convierte en duda. Es posible que la recogida de avales de los candidatos socialistas anticipe de un modo muy claro el resultado final de las primarias del PSOE para elegir a su secretario general. De los 187.949 militantes con derecho a voto, más de 133.000 han firmado por alguno de los tres candidatos, representando el 71% del cuerpo electoral. De mantenerse una participación similar a la de otras convocatorias, como la de 2014, no habría muchos más votantes que los actuales avalistas. La guerra de los avales sería algo más que una primera meta volante, una foto real del clima de intenciones dentro del PSOE. Así, Susana Díaz ha logrado conseguir 63.610 avales, pero Sánchez no se ha quedado atrás esta vez; sin el apoyo del PSOE andaluz, que fue elemento clave en su victoria, ha reunido 57.768 avales. También ha superado las expectativas, sólo 5.842 firmas atrás.

A diferencia de la presidenta andaluza, Pedro Sánchez no contaba con el apoyo de las direcciones territoriales ni de las instituciones gobernadas por el PSOE. A Díaz le ha respaldado de modo claro las ejecutivas de Andalucía (26.551 firmas), Extremadura (3.392) y Castilla-La Mancha (5.6125), además de los notables del partido, pero aún así, siendo un buen dato, Sánchez ha enseñado que no hay ningún candidato que ya se pueda considerar como ganador. Sánchez gana en Cataluña, Valencia, Castilla-León, Galicia y Asturias. Patxi López, por su parte, ha conseguido 12.000, suficientes sobre la cifra de los 9.368 exigidos para pasar a la siguiente fase. Su equipo de dirección sostiene que ellos no han entrado en la guerra de los avales, y se han conformado con reunir un colchón de 2.500 votos por si acaso.

Con tal número de avales reunidos por todos, prácticamente han firmado casi todos los militantes en activo. Las opciones de cambio son muy pequeñas. Se tendría que producir una incorporación masiva de votantes que no han participado en otras ocasiones o un cambio de bando. De ser así, si nada cambiase, Susana Díaz ganaría la elección, aunque con un partido fracturado en dos. Pero esto puede cambiar, las primarias van a ser muy duras, se va a pelear voto a voto. Un cambio, o abandono, de los avalistas de Patxi López, por ejemplo, podría hacer caer la balanza hacia uno u otro lado. Esa es una de las posibilidades, que los avalistas más enfadados con la dirección terminen por votar a Pedro Sánchez. De hecho, el ex secretario general visita esta mañana la Casa del Pueblo de Alcalá de los Gazules, una agrupación emblemática en la historia del socialismo, pero desde donde se ha organizado el apoyo a Patxi López en Andalucía. Ambos bandos, pedristas y patxistas, entienden que esta visita es un guiño de Pedro Sánchez a la unidad. El alcalde de este pueblo, Javier Pizarro, apoya al ex lehendakari y su padre, el histórico Luis Pizarro, ha puesto su respaldo provincial en la nómina de Patxi López. En Cádiz, han obtenido medio millar de avales, especialmente en el Campo de Gibraltar, donde otro histórico, Rafael España, también se ha aliado con el ex lehendakari.

El acercamiento de Sánchez a los patxistas es un factor de riesgo para Susana Díaz. El otro es que, como denuncian los pedristas, haya avalistas de Díaz que finalmente voten por Pedro Sánchez. Se trataría de personas que no se han querido distinguir en ambientes donde el susanismo se lleva desde los aparatos y las instituciones. Estos son los dos factores -el de Patxi López y el del aval vergozante- que puede alterar el balance que han dado los avales. Si no es así, Susana Díaz ganaría las primarias el próximo 21 de mayo.

Los equipos de Susana Díaz y de Pedro Sánchez están entusiasmados, aunque la guerra que les queda es ardua. Los pedristas sostienen que ganarán el 21 de mayo y que los llenazos que ha conseguido su candidato en los actos que convoca son indicativos del fuerte respaldo que tiene entre la militancia. Los susanistas han respondido de otro modo: ponen en duda que todos los avales de Sánchez sean válidos, lo que ya supone una asunción de la sorpresa causada. En Ferraz se están validando ahora todas las firmas, un trabajo que se prolongará durante esta madrugada. La gestora facilitará hoy un dato provisional que se consolidará el lunes. El argumento que dan los susanistas es que les parece imposible que el 71% de la militancia haya dado avales, que es un porcentaje más alto que el de la participación del año 2014, cuando se enfrentaron Pedro Sánchez y Eduardo Madina. En Valencia, por ejemplo, habría participado el 90% del censo.

"La cifra es espectacular, no esperaba tanto, la verdad, la respuesta es infinitamente mejor de lo que esperábamos". Susana Díaz, que ayer participa en varios actos en Zamora y hoy estará en Baleares, hizo un alto en el camino en Salamanca para valorar la recogida de avales. El gran número conseguido por la presidenta no es tan definitiva como esperaba, ya que Pedro Sánchez se ha quedado a 5.842 avales de distancia. Hay partido de ahora al 21 de mayo. Aunque desde la dirección de Susana Díaz se ha puesto en duda la cifra definitiva que obtendrá Sánchez, ya que Ferraz debe verificarla, la presidenta se mostró prudente, aunque aseguró que sus avales válidos serán, finalmente, los que han presentado. "Es la primera vez que me presentó a un proceso federal, y estoy sorprendida porque eso significa que hay miles de militantes que confían en ti", indicó Susana Díaz.

Los datos por territorios se dan mediante un goteo interesado. Pero se sabe que Pedro Sánchez ha barrido en Cataluña, con 4.000 avales más que Susana Díaz, que apenas llega a los 1.000. En Valencia, donde el presidente Ximo Puig apoyaba a la andaluza, ha ganado sin embargo Sánchez, con 8.100 votos sobre 5.300. En Cantabria también ha ganado Sánchez, así como en Baleares, donde su presidenta autonómica, Francina Armengol, era la única que apostaba por López. El ex lehendakari se ha quedado el segundo en las islas y Díaz, la última.

Pedro Sánchez cae al segundo puesto en Andalucía, pero logra más de 8.800 firmas. De no ser por la diferencia que Susana Díaz obtiene en la comunidad andaluza, el ex secretario general habría sacado más avales que la presidenta. Esto es importante para valorar el día después al 21 de mayo, porque la andaluza se encontraría con un partido fracturado en lo territorial, además de en lo orgánico. En Asturias, parece que los pedristas gana por poco, a pesar del liderazgo de Javier Fernández, presidente de la gestora. En el País Vasco, la tierra de Patxi López, Susana Díaz sólo ha conseguido 96 firmas, aunque sí gana por poco en Aragón y en Madrid, plaza clave para futuros acuerdos dentro del PSOE.