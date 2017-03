Pedro Sánchez regresa a territorio comanche

En un Palacio de Congresos abarrotado pero con una presencia mínima, casi nula, de los cargos institucionales y orgánicos que tiene el PSOE en la provincia de Cádiz. Así será, a priori, el reencuentro que mañana tendrá con los socialistas gaditanos Pedro Sánchez, ex secretario general del PSOE y que hará así su segunda parada en Andalucía en su carrera por reconquistar el partido.

Pedro Sánchez regresa a Cádiz, que siempre ha sido para él una especie de territorio comanche en los dos años y tres meses en los que dirigió esta formación política. Sus diferencias crecientes y manifiestas con Susana Díaz y con el núcleo duro de la cúpula del PSOE andaluz le fueron apartando cada vez más de esta comunidad autónoma y, por extensión, de esta provincia. Y cuando asomó su cabeza por aquí fue solamente en campañas electorales y con resultados cuando menos sorprendentes. Porque ahí va un dato no apto para los socialistas supersticiosos: Pedro Sánchez estuvo en la capital gaditana semanas antes de las elecciones municipales de junio de 2015, y la candidatura liderada por Fran González no sólo no ganó en Cadiz sino que se convirtió en la tercera fuerza política de la ciudad y además con el peor resultado de la historia; ese mismo día se desplazó también a Jerez, donde Mamen Sánchez, pese a que terminó siendo alcaldesa, fue derrotada claramente en las urnas por el PP; y después Pedro Sánchez optó por no pisar el territorio gaditano en las elecciones generales de finales de 2015, en las que el PSOE ganó en la provincia, pero sí lo hizo en la repetición de estos comicios en junio de 2016, cuando la fuerza más votada en la provincia pasó a ser el Partido Popular.

Pero, supersticiones y gafes al margen, Pedro Sánchez regresa ahora a Cádiz con la intención por un lado de pinchar a Susana Díaz con una nueva escaramuza en su territorio andaluz, y, por otro lado, con el objetivo de ganarse la confianza de aquellos socialistas que están disgustados o hasta dolidos con la deriva tomada por su partido en España en los últimos meses, en especial con los acontecimientos vividos primero en el famoso comité federal de octubre que le terminó cortando la cabeza a Pedro Sánchez, y posteriormente en el Congreso de los Diputados, donde la abstención ordenada por la comisión gestora del PSOE federal permitió la reelección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y el desbloqueo de la situación política en el país. Es más, ese mensaje de que Rajoy es presidente por culpa de Susana Díaz es el que están repitiendo hasta la saciedad los partidarios de Pedro Sánchez por todos los rincones socialistas de la provincia.

Por esto, y por otras muchas razones, Pedro Sánchez no estará mañana solo en Cádiz. Ni mucho menos. Se da por hecho que llenará el Palacio de Congresos de la capital gaditana gracias, sobre todo, a la influencia del romanismo, una de las corrientes que durante décadas hizo frente al pizarrismo en la provincia de Cádiz y que ahora vuelve a aglutinarse tras la persona de Pedro Sánchez. No en vano, la principal persona de confianza del ex secretario general del PSOE en la provincia es Rafael Román, ex presidente de la Diputación de Cádiz y quien fuera candidato a alcalde en la capital gaditana. "El trato del PSOE andaluz a Pedro Sánchez ha sido una vergüenza" e "intentar tomar el poder por la puerta de atrás es penoso" fueron sólo algunas de las frases que este histórico socialista gaditano dirigió a Susana Díaz y a su entorno después de la rebelión en la sede socialista de Ferraz.

Y el hermano pequeño de Rafael Román es José María Román, actual alcalde de Chiclana y diputado provincial. Y ambas agrupaciones socialistas, la de Cádiz y la de Chiclana son, con mucha diferencia, las mayores defensoras de Pedro Sánchez en la provincia. La agrupación chiclanera, por ejemplo, ya confirmaba a mediados de esta semana que había logrado llenar varios autobuses para el acto de mañana en el Palacio de Congresos.

Ello invita a pensar que habrá un lleno claro en el acto de mañana, aunque también se sabe ya que la presencia de cargos institucionales y orgánicos del PSOE provincial brillará por su ausencia. Hasta la propia secretaria general de los socialistas gaditanos, Irene García, confirmó días atrás que no acudirá al acto de Pedro Sánchez en Cádiz, ya que entiende que el mismo está "fuera de lugar" al no haberse abierto aún el proceso interno del partido que desembocará en las elecciones primarias de mayo y en el posterior congreso federal de junio.

Así, de entre los cargos del partido se cuenta con la presencia mañana del alcalde de Chiclana, José María Román; del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz y también diputado provincial, Fran González; de muchos concejales socialistas de Chiclana, y poco más. No se cuenta con que acudan muchos más alcaldes, ni secretarios generales del partido, ni diputados nacionales, senadores, parlamentarios andaluces y diputados provinciales, y, por supuesto, sorprendería muchísimo que acudiera al acto algún delegado territorial de la Junta de Andalucía. Muchos no irán sencillamente porque a ellos no les convence el proyecto de Pedro Sánchez, ya que prefieren o bien a Patxi López (la opción por la que se decantan los pizarristas de antaño), o bien aguardan a que Susana Díaz dé el paso para intentar liderar el partido. Y otros socialistas pueden que no se desplacen mañana al Palacio de Congresos de Cádiz porque, aunque sí defienden la opción de Pedro Sánchez y le votarán en las primarias, prefieren hacerlo desde el anonimato, ya que no quieren verse señalados y poner en peligrar sus carreras políticas en el caso de que hubiera represalias por parte de la dirección del partido.