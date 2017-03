Pedro Sánchez y Patxi López se animan de modo mutuo a la retirada

Ante la falta aparente de opciones para ganar estas primarias, los pedristas intentan que Patxi López retire su candidatura y se integre en la del ex secretario general. "No será así, llegará hasta el final, aunque sea para no ganar", explicó ayer a este medio uno de los seguidores de López. Y mientras tanto, una de las pocas presidentas autonómicas que le apoya, la balear Francina Armengol, emplazó a Pedro Sánchez a integrarse en una lista con López, después de que el ex secretario general hubiese dicho en Cádiz que sólo hay dos modelos: el de la abstención al PP y el otro, donde también estaría Patxi López. Francina Armengol, en una entrevista en RNE, abogó por que el ex secretario general se integre dentro de la candidatura de Patxi López, que es una figura ajena a la "crispación" que encarnan los otros dos candidatos.

Patxi López dio la bienvenida a la candidatura de Susana Díaz y emplazó a los otros dos a un debate a tres en la televisión, tal como ocurre en Francia o en Estados Unidos.

El equipo de Pedro Sánchez rechaza la posibilidad de que su candidatura se una a la de López e insiste en que sale a ganar las primarias. Y es el vencedor, apuntan fuentes del entorno de Sánchez, el que tiene que "integrar". De esta manera, desde el equipo del ex secretario general se vuelve a declinar la oferta que lanzó Armengol. En el entorno de Sánchez no ha supuesto ninguna sorpresa el anuncio de Susana Díaz, ya que era "lo esperable", y, por eso, explican que no cambia sus planes. En unas semanas, señalan, comenzará la carrera formalmente, una vez el Comité Federal fije la fecha de las primarias, y arrancará ya el proceso de manera oficial. Y lo que tienen claro es que Sánchez "sale a ganar" estas primarias. Por eso, no quieren hablar de ningún pacto previo y defienden que será el elegido por los militantes el que después tendrá que cumplir con el compromiso de "integrar" que ya ha hecho Pedro Sánchez.

Por ahora, insisten, lo que toca es seguir con la precampaña y, una vez se dé el pistoletazo de salida formal al proceso, ir cumpliendo las etapas: la recogida de avales, la campaña y, después, la votación. En cualquier caso, desde el equipo de Sánchez se subraya que en estas primarias van a confrontar "dos proyectos": el del ex secretario general y el de la presidenta de la Junta. De hecho, apuntan que el momento elegido para anunciar su candidatura demuestra que va a ser así, que en este proceso hay dos modelos: el de Sánchez, y el de la gestora y el de Susana Díaz, que es el de la abstención ante el PP. Porque, recalcan, Díaz ha querido esperar para anunciar su candidatura a que esté la ponencia política que la dirección llevará al 39º Congreso. Mientras los dos aspirantes que anunciaron primero su candidatura han presentado sus proyectos políticos, la presidenta andaluza, apuntan, "va a asumir" el documento de la gestora.