Pastrana: "Por mi parte, todo zanjado, pero ni soy homófobo ni machirulo"

"Veo muy enfadada a María Romay, pero respeto las palabras de todo el mundo. Me alegra que retire la denuncia. Espero que esto se quede aquí. Por mi parte, todo zanjado y pelillos a la mar", señalaba ayer Faly Pastrana después de leer en la edición digital del Diario el contenido del artículo de la edil en el que expresa que no denunciará al autor. Pastrana sí quiso aclarar que "no soy ni homófobo, ni machirulo, ni machista". El coplero aludía al crítico tango que su coro, 'Los Chimenea', había dedicado al alcalde, José María González, como causa de que su agrupación no sea bien vista por el equipo de gobierno. "Hemos sido de los pocos que hemos criticado al alcalde", apuntó. Asimismo, Pastrana afirmó que ha hablado personalmente tanto con el autor del coro ganador, Luis Rivero, como con el presidente del jurado, Jesús Monje, "para aclarar posturas y zanjar el tema", después de que ambos mostraran su malestar con el artículo que generó la polémica. El autor admitió que tras el fallo del jurado estaba "muy tranquilo" hasta que conoció que el director del coro, José Manuel Pedrosa, había roto a llorar. "Ahí me perdí y no estoy justificando mis palabras en el artículo, pero eso me produjo mucho dolor porque se trata de un hombre que trabaja una enormidad por el coro".