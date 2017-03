La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, I Premio Federico Joly

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, nacida en San Fernando, hija de madre isleña y padre antequerano, ha resultado galardonada con el primer Premio Federico Joly que el Diario de Cádiz ha instaurado este año con motivo de cumplirse el 150 aniversario de su fundación, el 16 de junio de 1867. El jurado decidió por unanimidad premiar a la regidora de la capital francesa, primera mujer en la historia en ocupar tal cargo.

Anne (Ana para sus familiares y amigos en tierra isleña) Hidalgo Aleu nació en San Fernando en 1959, en el barrio del Zaporito. Por entonces, casi al pie de aquella casa que hacía esquina entre las calles Dolores y San Marcos atracaban en un pequeño muelle, junto al molino de mareas, las barcazas cargadas de sal y arena, imágenes y paisajes que no le dio tiempo a llevarse a Francia, aunque sin duda le marcaron de manera permanente. Cuando sólo contaba dos años, su familia emigró y se estableció en Lyon, donde desde que tuvo uso de razón aprendió a amar, según trasluce en sus propias palabras, los valores dela República francesa. Y sólo un poco más tarde se empezó a formar en su cabeza su destino parisino, donde terminaría doctorándose en Derecho. "Lyon es una gran ciudad, y allí me eduqué -contó en una entrevista con Diario de Cádiz- pero en mi cabeza siempre había estado París, con ese mundo de artistas y escritores, y yo me decía 'ay si yo estuviera allí iría a ver a Jean Paul Sartre, a Simone de Beauvoir...".

Pero durante su vida en el suroeste de Francia no se alejó tampoco realmente de su tierra natal. Cada vez que podía, la familia Hidalgo Aleu volvía en vacaciones a San Fernando, y en esa misma calle Dolores hizo y reencontró amigos año tras año, paseando y escapándose a las salinas y esteros cercanos. Todavía, cuando algún paisano la visita en su imponente despacho del Hotel de Ville (el Ayuntamiento parisino), "más grande que el del presidente de la República", evoca esas excursiones infantiles con sus amigas, sin permiso de sus padres, en busca de cangrejos que alguna vez llegó a "vender" en la puerta de la Plaza.

Esa costumbre de la vuelta casi anual no la ha dejado en toda su vida, y aún la practica, una vez que sus padres, Antonio y María, decidieron retornar definitivamente a su tierra. Aun con las limitaciones de su actual cargo, Anne no pierde ocasión de pasar cada año varios días en su patria chica. Tal vez por eso no ha perdido el acento gaditano, y salpica su hablar afrancesado de giros y expresiones que podrían ser consideradas incorrecciones pero que en ella son simplemente señas de identidad.

Se podría decir que su ansia de vivir en la capital se vio cumplida cuando ganó unas oposiciones como inspectora de trabajo en París. Allí encontró a su mentor Bertrand Delanoë, al que terminó sucediendo en la alcaldía en 2014, en unas elecciones municipales y departamentales en las que su triunfo frente a la candidata conservadora Nathalie Kosciusko-Morizet la convirtió en una isla en medio de un mar de fracaso electoral socialista.

Desde que llegó a la alcaldía, el trabajo de Anne Hidalgo ha crecido considerablemente, pero eso no ha menoscabado su costumbre de viajar a Cádiz. Y muy a gusto, ya que ella afirma encontrar aquí lo que busca en unas vacaciones: "¡Tranquilidad! la familia, el sol, los perfumes, y siempre lo digo, el pescaíto frito, eso de estar por las noches tranquilos (alargando la 'i'), dejar que el tiempo pase sin pensar que tengo que levantarme a hacer esto y lo otro, y pasar el tiempo con mis padres (que viven en Chiclana), y leer musho, musho...". Por eso, esas visitas suelen estar rodeadas de gran discreción, y en ellas la alcaldesa se limita a reunirse con familiares y amigos.

En agosto del año pasado, la política gaditano-francesa fue elegida en Río de Janeiro presidenta de la organización Cities40, que aglutina a las 85 ciudades más pobladas del planeta. Se convirtió así en la primera mujer que preside (lo hará durante tres años) esta red, y también la primera que lo hace por unanimidad. En este apoyo influyó de manera decisiva el empeño de la capital francesa en convertirse en una ciudad defensora de la calidad del medio ambiente. El próximo objetivo de Anne Hidalgo es conseguir para París la designación como sede olímpica para los Juegos de 2024. ¿Quién duda de que lo logrará?