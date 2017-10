El PSOE se suma a la reprobación

14 horas de debate en el Pleno del Ayuntamiento volvieron a acabar en el barro. La política municipal no tiene remedio, sobre todo cuando al final se acaba discutiendo más de asuntos de forma que de fondo. Tras otra sesión interminable -ya van unas cuantas en la presente legislatura-, la Corporación aprobó anoche a última hora la reprobación a la exalcaldesa, Teófila Martínez, y del portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, por lo sucedido el pasado lunes al finalizar la Junta General de Cádiz 2000. La moción de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común salió adelante gracias al apoyo del PSOE, situándose Ciudadanos finalmente en la abstención.

Aún seguían retumbando en el Salón de Plenos las descalificaciones de "cobarde", "chulo", "cacique" y "fascista" que recibió el alcalde, José María González, de Martínez y Romaní tras decidir dejar sobre la mesa el debate de la paralización de la remunicipalización de los servicios de playas. Una actuación de los concejales del PP que condicionó el desarrollo de la sesión de ayer y que explotó en su final.

Los populares aseguran que no se van a callar ante la actuación del GobiernoEl alcalde pide que no se siga con "los insultos y los improperios" en los debates plenarios

Entre los reproches y los intentos de conseguir que estas actitudes no se vuelvan a repetir entre los miembros de la Corporación municipal, los alegatos finales de Romaní y Martínez no permitieron vislumbrar que las aguas van a regresar a su cauce. Todo lo contrario. El debate político se va a recrudecer. Y mucho, sobre todo cuando se acerque la campaña electoral. "No me van a hacer sentir mejor o peor por una reprobación", espetó Martínez al iniciar su discurso, lo que evidenció que no iba a hacer mella el resultado de la votación en los populares. De hecho, la concejala aseguró que a partir de ahora "no me voy a callar" ante las actuaciones del equipo de Gobierno, sobre todo por lo que consideró como "un abuso de poder" por parte del regidor de Podemos a la hora de decidir el aplazamiento de la Junta General de Cádiz 2000.

En el mismo tono se mantuvo Ignacio Romaní, que aseveró que "su reprobación a nosotros es más bien una medalla que un problema". "Si le tengo que llamar cacique porque ha hecho una cacicada se lo llamaré", manifestó el portavoz del PP para dejar claro que no van a cambiar las formas.

De hecho, la jugada de los populares siguió el tono de lo manifestado el pasado miércoles en rueda de prensa cuando mostraron un vídeo con las actuaciones en los plenos de los ediles de Podemos y Ganar Cádiz y de uno de sus asesores. Una grabación a la que añadieron una declaración de María Romay que hizo en esta misma sesión de ayer, en la que llamó al PP "herederos del fascismo".

Por todo esto, Romaní en el inicio de su exposición consideró que lo que se produjo en el Pleno de ayer fue "una gran cortina de humo", apoyándose el equipo de Gobierno en el PSOE de "muleta" al tener una actitud "oportunista".

Por su parte, como víctima directa de las descalificaciones, el alcalde, José María González, se defendió al señalar que lo que pasó el pasado lunes fue "lamentable" y que se convirtió "en la cima del Everest de la montaña de los insultos".

González Santos insistió en sus dos intervenciones en la intención de erradicar los insultos del Pleno municipal. "El lunes rompimos todos los límites", remarcó el primer edil, que contabilizó que le dijeron "13 veces cacique, dos veces fascista, algún otro chulo y cobarde".

Por ello, se dirigió a todas las formaciones para decirles que se debe sacar como enseñanza de este asunto que "no podemos seguir con los insultos e improperios como ejes del discurso de algunas formaciones políticas".

Aunque los protagonistas eran otros, también había interés por conocer el sentido del voto del PSOE, que hasta la celebración del Pleno había permanecido callado sobre lo que iba a realizar. Y al final se decidió por la reprobación, entre otras cuestiones por dar también una lección a Teófila Martínez por su papel al dirigir las sesiones cuando era alcaldesa. El portavoz socialista, Fran González, argumentó sobre su voto favorable que la popular "cuando se sentó ahí -por el sillón que en la actualidad ocupa González Santos- también maltrató a la oposición".

Cuando el socialista empleó el tono conciliador, consideró que había que "poner pies en pared" por la escalada de actitudes de este tipo en los debates. Por ello, y tras las amenazas que recibió hace algo más de un año y que ya han sido juzgadas, el edil agradeció el apoyo del PP y Ciudadanos por personarse en la causa.

Junto a esto, hizo un "llamamiento al sentido común" y advirtió al resto de compañeros de Corporación que "no podemos seguir en esta espiral". Con todo, el portavoz socialista reclamó la convocatoria de un Pleno para la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico Municipal, lo que fue bien recibido por el alcalde.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, dirigió su discurso hacia otros derroteros al indicar que la reacción del PP se debió a la actuación del alcalde en la Junta de Cádiz 2000. "Las formas no son justificables. Ni las de ellos ni de muchos de nosotros cuando se nos calienta el pico", afirmó el edil de la formación naranja, aunque apuntó más tarde que la medida de la reprobación "no es proporcionada" porque puede derivar en "abrir la espita" para nuevas mociones de este tipo.