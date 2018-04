El PSOE pide la subrogación de las trabajadoras de información turística

El grupo municipal socialista ha presentado una propuesta a Pleno solicitando al equipo de Gobierno la subrogación de las trabajadoras de información turística, un compromiso aprobado en la sesión plenaria de enero de 2018, a propuesta del PSOE, y al que también ha llegado el equipo de Gobierno, en privado, con las propias empleadas.

"Nuestra iniciativa incluye que, en el plazo de un mes, se publique el pliego de contratación de este servicio, incluyéndose en el mismo tanto la subrogación como la reactivación de los pagos a la empresa concesionaria en la actualidad, a la que se le adeudan 120.000 euros, lo que puede poner en riesgo los salarios de las trabajadoras", explica la concejala socialista Mara Rodríguez.

"Los responsables municipales deben solucionar ya el problema que ellos mismos han generado con este colectivo. En noviembre de 2016, el Pleno aprobó la municipalización de este servicio, a propuesta del propio equipo de gobierno y con el voto a favor del PSOE. Pasado el tiempo, no sólo no cumplen con el rescate, sino que publican un pliego en el que no se contempla la subrogación de las siete trabajadoras", afirma Rodríguez.

"Esperamos que, a través de esta propuesta, consigamos solucionar este problema, tanto por la importancia que el servicio tiene para la ciudad como por el cumplimiento de los derechos de estas trabajadoras. Se trata de una cuestión de voluntad política que se soluciona con la publicación de un pliego que incluya los compromisos adquiridos para la estabilidad laboral y la calidad en el empleo de estas siete empleadas", concluye la concejala socialista.