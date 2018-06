El PSOE pide el reintegro del dinero público abonado por Aguas de Cádiz a Guillén

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado al equipo de gobierno que lleve a cabo las acciones necesarias para conseguir el reintegro del dinero público abonado, por parte de Aguas de Cádiz, al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, dirigido por el profesor Carlos Guillén, entre 2011 y 2015.

Asimismo, ha pedido en una nota que se agilice "al máximo" la elaboración del informe encargado por el presidente de dicha empresa municipal, Álvaro de la Fuente, para que se tomen las medidas oportunas ante las instancias correspondientes, con el objetivo de "llegar al fondo del asunto".

"La Universidad de Cádiz se desvincula totalmente del supuesto trabajo que el observatorio de Carlos Guillén hizo para Aguas de Cádiz, lo que supone que se pierde completamente la garantía y el aval que ofrece dicha institución. Esto aumenta, en gran medida, las dudas acerca del uso que se hizo del dinero público, así como los criterios que se siguieron para adjudicarlo", ha explicado la concejal socialista y consejera en el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz, Mara Rodríguez.

El informe expone, según los socialistas, "claramente" que ni la universidad ni los miembros del grupo de investigación tenían conocimiento de que el profesor Carlos Guillén aseguraba actuar en su nombre y representación en la carta que envió a Aguas de Cádiz en enero de 2011.

Del mismo modo, se asegura que dicho grupo de investigación no trabajó en esa fecha en ningún proyecto sobre la Responsabilidad Social de la Empresa en el ámbito municipal; que no tienen ninguna relación con el observatorio dirigido por Carlos Guillén; y que la Universidad de Cádiz no ha recibido ingreso alguno de Aguas de Cádiz por ningún trabajo relacionado con el citado profesor.

"Por tanto, la Universidad de Cádiz se ha desmarcado completamente de esta supuesta investigación, asegurando que la desconoce absolutamente. Ante la gravedad de los hechos, el equipo de gobierno debe establecer este asunto como prioridad, tratando de recuperar el dinero público que, a día de hoy, no sabemos a qué se dedicó, y haciendo todo lo necesario para conocer los hechos con exactitud", ha defendido Rodríguez.

Para el PSOE, el único objetivo es "que se esclarezca este asunto con todas las garantías". Por eso, una vez que Ignacio Romaní se negó a abandonar la comisión de investigación, exigieron "que ésta se dejara sin efecto, ya que perdía todo el sentido y la objetividad". En ese momento, solicitaron los socialistas al presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, que tomara "las medidas oportunas ante las instancias correspondientes", recuerda la concejala socialista.

"Los gaditanos tenemos derecho a saber si se hizo un mal uso del dinero público. Una vez que la Universidad se ha desvinculado de este asunto, perdemos también el aval y la garantía que esta institución aporta, por lo que los responsables municipales deben actuar para que Aguas de Cádiz recupere ese dinero y para que conozcamos los hechos y se establezcan las posibles responsabilidades", ha concluido Rodríguez.