El PSOE pregunta al Ayuntamiento qué proyectos dejarán de hacerse

El grupo municipal socialista ha presentado dos solicitudes de información a la Intervención Municipal referidas al presupuesto del Ayuntamiento. "En vista de que no se ha producido la venta de la tribuna del estadio Carranza, tal y como prometió el equipo de gobierno, hemos preguntado si, a iniciativa propia o por indicación de los responsables municipales, se ha retenido total o parcialmente el crédito de gasto, ante la inexistencia previsible de los ingresos por dicha venta. También hemos solicitado que se nos detallen de forma exhaustiva las partidas sobre las que se ha aplicado dicha retención", explica el concejal socialista Juan Cantero, quien asegura que el ingreso por la venta de la tribuna "condicionaba una buena parte del presupuesto, tal y como hemos sostenido desde el principio los socialistas. Ahora, tienen que explicar a los gaditanos a qué partidas va a afectar o qué proyectos van a dejar de hacerse en la ciudad".

"Lamentamos que este equipo de gobierno se haya convertido, en materia presupuestaria, en una copia del PP. Tal y como hacían sus antecesores, también comienzan el año con unas cuentas prorrogadas e infladas", critica Juan Cantero, añadiendo: "Que el anterior concejal de Hacienda, José Blas Fernández, se haya dedicado, en las últimas semanas, a dar lecciones sobre este asunto resulta increíble. De hecho, demuestra tener 'memoria de pez' cuando saca pecho y reprocha un comportamiento a los actuales responsables municipales que él practicó sistemáticamente cuando incluía, año tras año, como ingreso, venta de patrimonio a sabiendas de que no se iba a producir. Por ejemplo, todos recordamos que hacía exactamente lo mismo que ahora con los bajos del Carranza".

Por otra parte, el grupo municipal socialista ha requerido a la Intervención Municipal un informe detallado sobre los ajustes que deban realizarse derivados de la prórroga presupuestaria. "Una vez que ha terminado el año y no se han aprobado las cuentas del 2017, queremos conocer qué partidas de gasto se van a prorrogar y el importe de las mismas", expone el concejal socialista.

"Se trata de una información que se nos debería haber proporcionado desde Alcaldía, pues ese informe va a ser la hoja de ruta presupuestaria con la que se va a dirigir el Ayuntamiento hasta que no se aprueben las cuentas de este año. Como no lo han hecho, hemos tomado la iniciativa para poder disponer de esa documentación. Una vez más, la transparencia brilla por su ausencia y no va más allá de los eslóganes vacíos", denuncia el concejal socialista.

Juan cantero asegura que los socialistas "ya dijimos que éste era un presupuesto que no se centraba en las prioridades de Cádiz, de ahí las varias modificaciones que han tenido que hacerle a pesar de sus escasos meses de vigencia. También pusimos de manifiesto que se basaba en ingresos ficticios, ya que incluyeron los 9,8 millones de la venta de la tribuna y 8 millones de euros de subvenciones para las que ni siquiera existía convocatoria. Ésas fueron las razones de nuestro voto en contra. El tiempo nos está dando la razón. No era una cuestión de poner impedimentos, sino de responsabilidad. Una responsabilidad que ellos no tuvieron".

Según el concejal socialista, "el problema al que se enfrenta ahora David Navarro, por su imprudente gestión a la hora de confeccionar el presupuesto, es que, si ese déficit se confirma, no podrá financiarse con nuevos préstamos bancarios, como hacía el PP, porque el Ayuntamiento está sometido a un plan de ajuste desde el 2012".

"Lo de menos es el problema que le puede suponer a Navarro el grave incumplimiento presupuestario que supone que no se haya vendido la Tribuna. Allá su conciencia y coherencia como político. Lo importante es que, a la falta de inversión municipal que hemos padecido en el último año, se le pueda sumar una rebaja en la calidad y cantidad de servicios que se prestan al ciudadano al aminorarse la capacidad de gasto municipal", subraya Cantero.

Por último, declara: "Esperamos poder disponer de esta información lo antes posible para conocer cuál va a ser la realidad que vamos a tener que afrontar y deseamos que la temeridad que ha demostrado el equipo de gobierno en materia presupuestaria afecte lo menos posible a la ciudad".