El PSOE llevará al Pleno su apoyo a las informadoras turísticas

El grupo municipal socialista va a reiterar en el Pleno de mañana sus propuestas de mantenimiento de los empleos de las siete trabajadoras del servicio de información turística, y del abono de la deuda a la Fundación Márgenes y Vínculos para que puedan seguir realizando su trabajo con menores en Cádiz.

"Existe un acuerdo plenario, que se ha aprobado por unanimidad en dos ocasiones, a propuesta del PSOE, de subrogar a las informadoras turísticas y de publicar sin más demora un pliego de condiciones que garantice su estabilidad. El pasado mes de abril, fijamos en un mes el plazo para el cumplimiento de esta propuesta, sin embargo, nos volvemos a encontrar en la misma situación", recordó la concejala socialista Mara Rodríguez.

"De hecho, y a pesar de haberse abonado la deuda que se tenía con la empresa concesionaria correspondiente a 2017, queda pendiente todo 2018, lo cual supone que las trabajadoras continúan sufriendo una gran incertidumbre, ya que sigue en el aire su estabilidad laboral", denunció.

Por otra parte, la concejala socialista recordó que "en noviembre de 2016, el Pleno aprobó la municipalización de este servicio, a propuesta del propio equipo de gobierno y con el voto a favor del PSOE. Pasado el tiempo, no sólo no cumplen con el rescate, sino que publican un pliego en el que no se contempla la subrogación de las siete trabajadoras. Un pliego que, con el esfuerzo de las afectadas y de nuestro grupo municipal, logramos paralizar".

Por otra parte, el concejal socialista, José Pacheco recordó que, por séptima vez, traemos al Pleno esta propuesta para que se reconozca y se abone la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la Fundación Márgenes y Vínculos, correspondiente a la ejecución del convenio suscrito en los años 2013, 2014 y 2015.

"Un mes tras otro, la concejala Ana Fernández dice que este problema está a punto de resolverse, pero pasa el tiempo y todo sigue igual. Mientras tanto, se le sigue adeudando a la entidad, que desarrolla programas de prevención del maltrato infantil y formación en el área de infancia y familia, 344.258,64 euros", aseguró.

"Esta asociación realiza un trabajo fundamental en Cádiz, por eso nuestro compromiso con ellos es total. Vamos a trabajar hasta que consigamos que reciban el dinero que les corresponde y puedan desarrollar su trabajo con los medios necesarios. No nos vamos a conformar con palabras vacías, seguiremos peleando por este asunto", concluyó.