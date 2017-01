El PSOE exige la subrogación de las plantillas externalizadas

El grupo municipal socialista va a presentar una propuesta a Pleno exigiendo al equipo de gobierno que cumpla con el acuerdo que alcanzó la corporación en noviembre de 2015 sobre la inclusión de la subrogación del personal en los pliegos de contratación de los servicios externalizados.

"Nos vemos obligados a reiterar esta propuesta, que ya llevamos a Pleno y fue aprobada con el apoyo del equipo de gobierno porque, tras cumplirse el primer año de prórroga en la concesión del servicio de mantenimiento del alumbrado público, el equipo de gobierno sigue sin dar garantías a los 17 trabajadores de su subrogación", explica la concejal socialista Victoria Rodríguez.

"El 14 de enero de 2016 finalizó la concesión, y han tenido un año para poder desarrollar el pliego. Sin embargo, ha concluido el primer año de la prórroga y continúan diciendo a los empleados que aún no han finalizado su pliego y que están estudiando la subrogación", asegura Rodríguez.

"Una vez más, estamos ante un servicio básico de la ciudad que está en el aire, y para cuyo desarrollo normal no se ha tenido ninguna planificación. A ello unimos la incertidumbre que están generando en los trabajadores, a pesar de que cuentan con la garantía de un acuerdo plenario. Aunque, teniendo en cuenta el cumplimiento que este equipo de gobierno hace de los mismos, entendemos la preocupación de estos empleados", expone la concejal socialista.

El objetivo de esta propuesta, según el PSOE, es dar voz a los trabajadores que han solicitado su apoyo después de que el equipo de gobierno "sea incapaz de darles una respuesta". En este sentido resalta que "no puede ser que estos responsables municipales lo hagan todo tarde y mal, que no atiendan a los colectivos, que no den garantías de cumplimiento de los acuerdos plenarios, que continuamente dejen en el aire servicios básicos para la ciudad, y que solucionen todos los asuntos a base de poner parches de última hora", denuncia Rodríguez.

Esta propuesta se realiza justo en el momento en el que este periódico publicó los informes del secretario y del interventor municipales en el que trataban de arrojar luz sobre diversas dudas relativas a la remunicipalización. Entre ellas estaba la manera en la que las plantillas pasarían a formar parte de la sociedad municipal Cádiz 2000. Podrían pasar como no fijos pero para dejar de serlos tendrían que pasar un concurso público.

Por otro lado, para hoy está prevista la reunión de la mesa de remunicipalización, donde por primera vez han sido invitados las distintas secciones sindicales del Ayuntamiento.