El PSOE estudia llevar a la Fiscalía el proceso de los autobuses lanzadera

El PSOE se está planteando trasladar a la Fiscalía el asunto de los autobuses lanzadera que iban a estar operativos el primer domingo de Carnaval pero que finalmente han sido desechados este año por el Ayuntamiento de Cádiz. El dispositivo prohibía entrar a los autobuses discrecionales a la ciudad para ser desviados a La Cabezuela, donde se descargaría a sus clientes, que tendrían que tomar una lanzadera que previamente había sido abonada a cinco euros, para ser trasladados a la ciudad. El problema es que este servicio lo iba a prestar la empresa Francisco Toro Funes S.L. sin que se hubiera sacado a concurso. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Cádiz envió escritos a las empresas de autobuses que hacen excursiones a la capital explicándoles el dispositivo de tráfico y las instrucciones para contratar las lanzaderas, entre ellas la de ponerse en contacto con la empresa encargada de las mismas, para lo que se facilitaba su correo electrónico y el número de teléfono.

El equipo de gobierno ha justificado la marcha atrás en esta iniciativa por una serie de discrepancias sobre cómo ejecutar el servicio entre Contratación y la Secretaría General.

El portavoz socialista reclama que alguien asuma la responsabilidad

Con todo ese contexto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, se pregunta que si no ha habido mesa de contratación ni pliego de condiciones "bajo qué paraguas se había contratado a esta empresa". González duda si ya se ha podido incurrir en algún delito "porque no vale que no se vayan a hacer lanzaderas, ya que se han puesto a la venta los billetes para poder usarlas".

El portavoz municipal también se pregunta cómo se puede hacer eso "sin que esté visado por los técnicos municipales" y se pregunta si ningún técnico ha alertado que eso no se podía hacer.

Para Fran González cree que ya se han cometido irregularidades porque con el escrito que se envía a las empresas "ya ha habido una oficialidad y lo peor es que nadie ha querido asumir la responsabilidad".

El portavoz municipal socialista se hace muchas preguntas en este asunto y considera que "aquí alguien se ha querido pasar de listo. El hecho ya está consumado porque en algunos sitios se ha cobrado este servicio de las lanzaderas cuando nunca se había adjudicado". De hecho, muchos ayuntamientos han publicado en sus páginas anuncios de estos servicios y especifican que han recibido comunicación del coste del mismo y que, por lo tanto, eso afecta en el precio de la excursión.