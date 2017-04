El PSOE no va a apoyar unas cuentas que incluyan la venta del Estadio

"Nosotros estamos abiertos a la negociación pero lo que no vamos es a pasar por que se introduzca de nuevo en el capítulo de los ingresos la venta del Estadio Carranza". El portavoz el Grupo Municipal Socialista, Fran González, rechazó de pleno que se haga lo mismo que se hizo en los presupuestos de 2016, es decir, vincular esos ingresos a gastos del Ayuntamiento.

González entiende que se pueda aspirar a la venta de este espacio y que se consigne en los presupuestos como ingresos extraordinarios, "pero lo que no pueden servir es como estructura y andamiaje de los presupuestos".

La postura del Grupo Municipal Socialista es vital para el equipo de gobierno, porque básicamente es en el que tiene que centrar todos sus esfuerzos el equipo de gobierno para poder sacar adelante las cuentas municipales en el pleno. En este sentido, este año no se puede volver a repetir un escenario como el del año pasado, donde a pesar de que los presupuestos municipales fueron rechazados por toda la oposición, finalmente pudieron aprobarlos en la Junta de Gobierno Local. Este año esa excepción que marcaba la ley ya no existe y por fuerza debe ser aprobado por la mayoría de la Corporación.

El año pasado donde la oposición puso el foco de las quejas de las cuentas del Ayuntamiento era precisamente en el asunto de la venta del Estadio, porque consideraban que se dejaba una buena parte de los ingresos en manos de una operación que hasta ese momento se había saldado con fracaso.

Fran González también advierte con respecto a la venta del Estadio que ésta viene condicionada por unos concursos que han salido a licitación y por unas tasaciones que han valorado ese espacio en 9,8 millones de euros: "Desconocemos el punto en el que se encuentran las negociaciones para la venta del Estadio Carranza, pero vamos a estar alerta para que no se pueda producir por un precio inferior al marcado".

El PSOE estuvo en el pleno de ayer muy incisivo con el equipo de gobierno con los temas presupuestarios y más tras los reajustes que se han realizado con el decreto de la prórroga de las cuentas del pasado año.

El portavoz socialista señaló que con el decreto que se reduce el gasto en 13,5 millones de euros, "en partidas como empleo, vivienda y patrimonio se ha dejado a cero". En este sentido se mostró preocupado porque "mientras que se culminan, se negocian y se hacen todos los trámites legales, esas partidas están a cero" y advirtió que "lo que han hecho es darle un hachazo y quizás no son conscientes de la gravedad del asunto".

El Partido Popular también ha reaccionado de manera contraria al anuncio de David Navarro con respecto a la inclusión en los presupuestos de 2017 de la venta del Estadio.

De este modo, el portavoz Ignacio Romaní calificó como "una irresponsabilidad" el paso que quieren dar. Coincide con el PSOE en que lo realmente importante es que "sobre todo que -como se ha visto- sujete ese ingreso a gastos no elegibles".

Romaní recuerda que precisamente este tema, el que hubiera gastos estructurales que dependían de este ingreso "y que el interventor informó de manera desfavorable fue el motivo de nuestras enmiendas y del recurso ante el TSJA".

El Partido Popular responsabiliza a "los que de una manera u otra permitieron este desaguisado" que fueron Fran González y Juan Cantero" y que, a su juicio, "ahora tienen la oportunidad de enmendarlo".

Así, dice que "de momento son corresponsables de la actual situación municipal: un ayuntamiento con cero en políticas de vivienda, cero en empleo, cero en mantenimiento de colegios, cero en mantenimiento de jardines, de edificios culturales y de instalaciones deportivas. Renuncian al albergue, bajan sustancialmente la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos". El Partido Popular tiene muy claro que es "una ciudad paralizada, más sucia, sin mantenimiento y -por supuesto- sin la más mínima inversión prevista".

Mientras tanto, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, se preguntaba cómo se iba a disponer de este ingreso para los presupuestos de 2017 "cuando todavía no se ha cerrado el del pasado año". El líder de la formación naranja en el Ayuntamiento considera que si en el año 2016 se ha producido un déficit por la no venta del Estadio, "el dinero debería ser para enjugar eso".

Pérez Dorao coincide con PP y PSOE en que se debe incluir en los presupuestos como unos ingresos extraordinarios, pero "no como en el 2016".

Precisamente Pérez Dorao indicó que "es posible que como no se hayan hecho todos los gastos al final el déficit no sea muy grande, pero eso sería también malo porque si no son capaces también de ejecutar el presupuestos que ellos han elaborado, es que no valen para nada".

Con respecto a las negociaciones para los presupuestos señaló que cree que la intención de Por Cádiz sí se Puede "es reunirse con el PSOE y ceder a todo lo que le exija para poder sacar las cuentas adelante". Pérez Dorao apuntó, no obstante que si se diera la posibilidad de que los presupuestos municipales no salen adelante, "el alcalde puede presentar una cuestión de confianza para que se debatiera si se respalda su gestión o no".