El PSOE pide la salida de Romaní de la investigación de Aguas de Cádiz

Las representantes socialistas exigirán, en el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz que se celebra hoy, que Ignacio Romaní abandone la comisión de investigación creada para esclarecer la relación entre esta empresa municipal y el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa entre 2011 y 2015. En caso de negarse a apartarse de dicha comisión, los socialistas solicitarán que se deje sin efecto la misma, facultando al presidente, Álvaro de la Fuente, a llevar a cabo las acciones legales oportunas ante las instancias que correspondan.

"El mantenimiento de Romaní en la comisión de investigación, no sólo desvirtúa la finalidad de la misma, sino que supone una total falta de objetividad para esclarecer los hechos. No se puede argumentar que el derecho a la defensa de este consejero se vulnera al apartarle de la comisión, ya es ésta se ha creado con el fin último de investigar, no de acusar. Por tanto su presencia es un obstáculo", defiende la concejala socialista y consejera en Aguas de Cádiz, Mara Rodríguez.

"Las consejeras del PSOE defendimos en el consejo de administración que se celebró el pasado 23 de abril, en el que se creó la comisión de investigación, que Romaní no debía formar parte de la misma. De hecho, dijimos que no podía ser juez y parte. En el tiempo que ha transcurrido desde entonces, hemos conocido nuevos datos a través de los medios de comunicación, que incrementan las dudas acerca de este asunto ya muy grave de por sí desde que salió a la luz pública", explica Mara Rodríguez.

"Por ello, nos ratificamos en nuestra posición. Romaní debe abandonar la comisión de investigación para que se pueda llegar al fondo del asunto con todas las garantías. Le estamos dando la oportunidad de que ésta continúe con el esclarecimiento de los hechos, designando el Partido Popular a otro representante, pero si se niega a hacerlo, la comisión pierde todo el sentido y el presidente tendrá que trasladar los hechos a las instancias que correspondan para que diriman si existe responsabilidad", expone la consejera socialista.

"Estamos ante un asunto muy grave, en el que puede haberse llevado a cabo un mal uso del dinero público y, si es así, es necesario que se asuman responsabilidades. Los gaditanos merecemos que se llegue al fondo con todas las garantías y sin ninguna sombra de duda sobre la actuación que se lleve a cabo y sobre las conclusiones que se extraigan de la comisión de investigación", afirma Mara Rodríguez.

"Esperamos que Romaní se aparte, dejando a la comisión investigar, ya que es urgente esclarecer los hechos. Existen muchas dudas y cuestiones sin resolver que son fundamentales para conocer qué ocurrió. Nuestra responsabilidad es conocer realmente el uso que se hizo con el dinero público y que la imagen de Aguas de Cádiz, una empresa que es de todos los gaditanos, no sufra ningún daño", concluye Mara Rodríguez.