El PSOE insta a Podemos y PP a buscar soluciones para la Comisaría

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha emplazado al Gobierno central y al local a que "dejen de perder tiempo y busquen soluciones" para la Comisaría Provincial y ha criticado que el diputado nacional de Podemos, Juan Antonio Delgado, "parece que, hasta el momento, no se ha enterado o no se ha querido enterar de este asunto, y ahora sólo falta que también tome conciencia de que son sus compañeros los que gobiernan en Cádiz y comparten la responsabilidad a la hora de dar una solución a este problema".

En una nota, González ha criticado también las "palabras vacías" de la diputada del PP Teófila Martínez, "que habla de un supuesto compromiso del Gobierno central que nunca llega", ya que "dice que no renuncian a la nueva comisaría pero presupuesto tras presupuesto la inversión para la misma es nula".

"Si tienen una voluntad real de sacar adelante el proyecto, que no pierdan más el tiempo y se reúnan el Ayuntamiento, el Ministerio del Interior y Adif para avanzar en las negociaciones", ha afirmado el portavoz socialista, que ha añadido que "mientras no sea así, todo se reduce a que unos culpan a otros y sigue perdiendo la seguridad ciudadana". Para González, "hasta el momento, todo lo que rodea a la nueva comisaría es pura indefinición y lo poco que conocemos sobre las pretensiones y ofrecimientos del Ayuntamiento no cuenta con ningún tipo de acuerdo ni compromiso firme". Por ello, ha emplazado, "a unos y a otros, a que se pongan a trabajar, se reúnan, acuerden y concreten", ya que "con las peleas y las declaraciones en los medios no vamos a ningún sitio".