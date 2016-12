El PSOE insta al Ayuntamiento a "liderar un modelo de arraigo en la ciudad frente a la sangría de población"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha lamentado los datos que se han conocido del padrón y que revelan la pérdida de más de 1.500 habitantes en Cádiz en el último año. En su opinión, se trata de una cifra "demoledora" y ha considerado que el Ayuntamiento "debe liderar un modelo de arraigo en la ciudad que frene esta sangría de población".

En una nota, González ha apuntado que, sin embargo, el alcalde, José María González (PCSSP), se está mostrando "incapaz de cumplir con este objetivo", y todo ello porque "está más centrado en las polémicas estériles y los eslóganes vacíos que en responder a las auténticas demandas y necesidades de los gaditanos".

"Es fundamental que seamos capaces de crear las condiciones idóneas para que los ciudadanos pueda desarrollar un proyecto de vida en Cádiz. Eso pasa por aprovechar los recursos que tenemos y que actualmente se encuentran infrautilizados", ha defendido Fran González.

Ha calificado de "inadmisible" que los gaditanos "tengan que emigrar o irse a ciudades limítrofes porque no tienen la oportunidad de vivir en Cádiz y que, desde la administración local, no se les esté dando una respuesta". En este punto, ha enfatizado que "estamos sufriendo una pérdida social, económica y de talento que no nos podemos permitir".

Según ha recordado el socialista, en los 20 años de gobierno de Teófila Martínez (PP), la ciudad perdió un total de 23.000 habitantes. "Los socialistas posibilitamos un cambio al frente del Ayuntamiento porque la situación era insostenible pero, lamentablemente, el actual equipo de gobierno está mostrando su incompetencia a la hora de cambiar esta situación".

"Derechos fundamentales, como el empleo o la vivienda, continúan siendo inaccesibles para muchos gaditanos. El alcalde aseguró, muy alegremente, que el segundo puente serviría para que los gaditanos que se habían tenido que marchar, volvieran. Pero, ¿qué ha hecho para conseguirlo?", se pregunta González.

Ha incidido en que "no hay tiempo que perder" y ha reclamado políticas que hagan de Cádiz una ciudad "atractiva", calificando de "fundamental la generación de empleo, iniciativas de apoyo a los emprendedores, medidas que garanticen el acceso a la vivienda, o la puesta en marcha de unos servicios sociales de calidad".

El portavoz del PSOE ha subrayado que los socialistas han presentado propuestas a Pleno enfocadas en este sentido que se han aprobado, considerando que "bastaría con darles cumplimiento". Sin embargo, ha lamentado que el gobierno local "no tiene modelo y su sectarismo les lleva a no aceptar las buenas ideas de los que sí vinimos con la tarea hecha".