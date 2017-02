El PP cree que se vende "humo" con el anuncio de la Ciudad de la Justicia

El parlamentario andaluz del PP Jacinto Muñoz cree que el anuncio del proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia en la antigua Tabacalera es una "patada al balón hacia adelante con la que el PSOE intentar excusar la década de retrasos que acumula el proyecto y vender humo".

Así lo ha expresado el dirigente popular tras pedir en Comisión de Justicia del Parlamento andaluz al consejero de Justicia, Emilio de Llera, información relativa al anuncio de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de "reubicar" los juzgados de Cádiz en las instalaciones de esa antigua fábrica unificando todos servicios, salvo la Audiencia Provincial.

De otro lado, Muñoz ha recordado al consejero el "rechazo" de los profesionales al cambio de ubicación, "atendiendo a criterios técnicos, los abogados prefieren ubicar la Ciudad de la Justicia en un edificio de nueva planta en lugar de hacer una adaptación de las instalaciones ya existentes en los antiguos depósitos de tabaco", resalta el parlamentario, incidiendo además en que la administración no ha consensuado con ellos la nueva localización para dar una respuesta eficaz a los problemas de espacio que tienen los juzgados en Cádiz.

Desde el PP aseguran que seguirán "con lupa" el estudio de viabilidad que la Junta asegura está realizando y que según las previsiones, estará culminado en el plazo de un mes y medio, antes de iniciar las trámites del proyecto.

Para Muñoz, "ya no hay excusas" para cumplir con lo prometido. "Exigimos hechos y no palabras" y "acusamos al PSOE de marear la perdiz", recordando que la Ciudad de la Justicia es una de las "promesas eternas del Gobierno andaluz" no sólo con la ciudad de Cádiz, sino con Jerez y Algeciras. "La Ciudad de la Justicia es una promesa del año 2001, que debería haberse empezado a construir en 2003, se debería haber terminado en 2007 y la realidad es que estamos en 2017 y aún no se ha puesto ni un ladrillo", apostilla el dirigente popular.

Desde el Partido Popular de Cádiz, a través de los parlamentarios Jacinto Muñoz, Teresa Ruiz-Sillero y Antonio Saldaña, se ha presentado una interpelación al consejero de Justicia para pedir explicaciones sobre la "planificación y el presupuesto real" de la Ciudad de la Justicia ante las muchas "dudas" que rodean al proyecto anunciado "a bombo y platillo" por Susana Díaz para justificar su visita a Cádiz y encontrar una salida a unas de las actuaciones que "no termina de ver la luz" y que se ha convertido en un "problema enquistado" en el tiempo para los socialistas.