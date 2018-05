El PP llama "miserable" al alcalde por imputar a Romaní "las faltas de alguien que ya no se puede defender"

El PP de Cádiz ha respondido mediante un comunicado a las declaraciones del alcalde, José María González, sobre los gastos de la empresa municipal Aguas de Cádiz durante la presidencia del popular Ignacio Romaní. Señala la nota que “cuando en marzo de 2016 tuvimos que leer que el alcalde de Cádiz nos acusaba de haber intentado envenenar a 14 mil personas durante 15 días nos dimos cuenta de qué tipo de persona había llegado a San Juan de Dios”, han indicado desde el Grupo Municipal Popular ante el nuevo “ejercicios de cinismo y demagogia de González Santos”. Los populares han explicado que “a la vista de las facturas que ha publicado el blog -y que Radio Cádiz no nos quiso enseñar ayer a pesar de lanzar acusaciones toda la mañana- lo único que podemos decir al respecto es que solo un miserable es capaz de imputar a su adversario –político o no- las faltas de alguien que ya no se puede defender”.

Ha tenido que colgar las facturas de Aguas de Cádiz un blog para que el portavoz del Grupo Popular pueda comprobar que, tal y como podía intuir, el 90 por ciento de las mismas no tiene su firma, y alguna de las que sí la tienen llevan anotaciones que dejan claro que no fue el consumidor de esos establecimientos. Otras supuestas facturas son documentos de autorización de gasto que van contra factura y aquello de “coronar cenas con kilos de gambas” corresponde a una factura de diciembre de 2013, de un despacho no un restaurante, casualmente cercano a la copa de navidad del grupo empresa SMAE al que todos los años la empresa aportaba algo: “una cuestión que en cualquier caso será difícil de dilucidar a la vista de cómo manipula los papeles –presuntamente- el jefe de Gabinete del alcalde”

Los populares señalaron que “en Aguas de Cádiz saben perfectamente a qué se debe esas facturas en su gran mayoría, igual que lo sabe quién las filtró a la Cadena Ser y mucha gente en la ciudad. Pero para un alcalde con esta catadura moral todo vale, incluso cuando se puede estar hablando de una persona con una enfermedad que fue apartada de su responsabilidad por Ignacio Romaní a causa de esa esa enfermedad que finalmente le costó la vida. Pero González Santos no va a perder la oportunidad de hacer política carroñera por algo así”.

Gin tonics, Camparis y otras hierbas…

El portavoz popular por su parte reiteró hoy lo que contestó a Martín Vila el 1 de julio de 2016 en el Pleno del Debate del Estado de la Ciudad cuando ya sacó estas facturas que sus gastos de representación ascendían a 200 euros mensuales de los que raramente llegaba a hacer uso, estando cada uno de esos gastos justificados y visados, y no corresponden al 90 por ciento de esas facturas que ahora se muestran.

Romaní señaló que “el alcalde –de nuevo- pincha en hueso, no me gustan los gin tonics, los wiskies me parecen antiguos, como él no sé lo que es un campari y aunque sí me gusta el orujo de hierbas tengo la ventaja que es en el único formato en el que me gusta”. Los populares pidieron al alcalde “que deje la poesía o haga un soneto de cómo su compañero de comparsa se hizo con la taquilla de la Pista de Hielo sin presentarse a concurso, y así nos enteramos cuánto se embolsó en ese negocio redondo”. Concluyeron desde el GMPP que “si al alcalde le preocupan tanto las familias con necesidades de hace seis años que les explique a las que van ahora al pleno, y a las que ha retirado las ayudas sociales, porque se ha gastado 16 mil euros en un concierto de la Cadena Ser sin contrato previo ni consignación presupuestaria”.