El PP lamenta la tardanza del gobierno local en dar a conocer el plan alternativo de tráfico

Nueva obra, nueva disputa política. En este caso fue el grupo municipal del PP el que levantó la voz en la jornada de ayer. De esta forma, recordó en una nota de prensa, en relación a los cambios en el Paseo, que "este tramo de carril bici que corresponde a la Junta de Andalucía estaba ya diseñado y aprobado antes de 2015 a la espera de que la administración autonómica tuviera el dinero o las ganas de licitarla". Del mismo modo, destacan que antes de abandonar el gobierno local, el PP había diseñado un plan "tanto para las obras como para el día después de las mismas". Las críticas del PP también ponen en duda la transparencia del actual equipo de gobierno. "Ese plan de tráfico es el que estaba previsto someter a consulta entre residentes, hosteleros, taxistas y colectivos implicados, además de exponerlo en la web creada para tal efecto, algo que el gobierno de la gente ha obviado de una manera poco explicable", manifiestan.

Asimismo, los ediles populares lamentan mediante la nota que "lo único que hayan hecho con todo el trabajo realizado en la web carrilbicicadiz.com donde se invitaba a la participación de los ciudadanos para los futuros tramos haya sido eliminar cualquier referencia a los acuerdos alcanzados por Teófila Martínez y Manuel Cárdenas en el anterior mandato".

Por otro lado, el PP considera "inaudito" que a tres días del corte de tráfico no se supiera el recorrido alternativo la línea 7. "Tienen ese plan de tráfico desde hace dos años porque lo dejamos hecho a la espera de que la Junta empezara las obras y ni siquiera lo han mostrado. No sabemos si es que lo han escondido, si no les gusta o simplemente es que ni han preguntado. El resumen es desolador: los de la transparencia esconden el plan de trafico que teníamos, se han cargado la web del carril bici que no actualizan desde hace medio año y no consultan a nadie", concluyen.