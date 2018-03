El PP pide la dimisión de David Navarro, que "en tres años ha hecho un solo presupuesto y es nulo"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz José Blas Fernandez, tras la sentencia del TSJA que anula los presupuestos de 2016, ha afirmado que el concejal de Hacienda, David Navarro (Por Cádiz Sí se Puede), "en tres años ha hecho un solo presupuesto y el que ha hecho es nulo", por lo que "no puede seguir ni un día más al frente de esa Delegación".

En rueda de prensa, Fernández ha recordado que el PP advirtió "hasta la saciedad" que se habían hecho unos presupuestos "con ingresos falsos e irregulares". "Podemos ha llevado a esta ciudad al caos y la hacienda municipal se encuentra en un vacío legal sin precedentes en la democracia", ha añadido.

A juicio del edil del PP, la nulidad por la sentencia "es gravísima, porque no ha sido un fallo administrativo, ha sido una temeridad, pero la altanería y prepotencia del señor Navarro y del alcalde ha motivado que lleven a la Hacienda de este Ayuntamiento a una situación límite".

Fernández ha afirmado que "los que están dando todo el día lecciones de economía, el alcalde y el concejal de Hacienda, tienen una gestión económica cuyo balance es que en tres años han hecho un solo presupuestos y además es nulo".

"Esta ciudad no puede esperar cuatro años a que una persona que no tiene ni idea de economía aprenda a hacer un presupuesto", ha afirmado el concejal del PP, que ha añadido que "si no sabe, tendrían que haber dejado a los funcionarios, que fueron precisamente los que advirtieron que el presupuesto incumplía la regla de equilibrio".

Finalmente, Fernández ha señalado que "ahora mismo hay un vacío legal que los técnicos municipales con urgencia tendrán que solventar". Además, ha indicado que "otra consecuencia es que el presupuesto que se anula es el presupuesto consolidado, por lo que están todas las empresas municipales sin presupuesto".

Por su parte, el portavoz del PP, Ignacio Romaní, ha recordado que el equipo de gobierno "estaba advertido hasta la saciedad", por lo que espera que el concejal de Hacienda "no siga ni un día más". "Esperamos también disculpas del alcalde por los insultos que recibimos cuando advertíamos de la temeridad que era aprobar unos presupuestos como estos con nueve millones de ingresos ficticios", ha concluido.