El PP afea que no despidiera al Rocío el alcalde y este pide que no manipulen

El Partido Popular siguió en el día de ayer mostrando sus críticas por el gesto que tuvo el alcalde el pasado martes al no salir a la puerta del Ayuntamiento a despedir a los rocieros gaditanos que iniciaban su peregrinación a Almonte. En una nota de prensa enviada ayer, los populares lamentaron la "excusa barata" de José María González, que el día anterior había afirmado que no recibió a la hermandad en San Juan de Dios porque no había recibido invitación.

"Lamentamos que un alcalde que presume constantemente de ser tan gaditano no conozca las tradiciones de la ciudad, ya que este acto que no entraña ningún tipo de manifestación religiosa más que la de desear un buen camino a una entidad tan gaditana como otra cualquiera viene celebrándose desde antes de la llegada a la Alcaldía del Partido Popular", indicaban ayer desde el grupo municipal, que entiende que lo ocurrido el martes es "una falta de respeto más de esta desatención hacia la hermandad del Rocío".

Por su parte el alcalde respondió anoche diciendo que "al PP se le nota demasiado las ganas que tiene de apropiarse y de utilizar políticamente las fiestas y las tradiciones" e incidió en que no recibió invitación de la Hermandad del Rocío, "como hemos contrastado con una llamada". Además pidió a los popularse que "no manipulen tan descaradamente".