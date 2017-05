"El PP critica que no se concedan unas ayudas a las que ellos ni se presentaron"

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento vio denegada una ayuda de algo más de 500.000 euros para desarrollar un programa de impulso digital, dentro de una convocatoria de Red.es, tal y como alertaba ayer el grupo municipal popular. Esa ayuda correspondía a la segunda convocatoria de un programa que ya salió a concurso en 2014. "Y entonces el Ayuntamiento ni siquiera se presentó", denunciaron ayer desde el equipo de gobierno". No ha gustado en el Ayuntamiento la critica lanzada en este sentido por los populares, ya que aseguran "que en 2014 con más cantidad a repartir y menos exigencias el Ayuntamiento gobernado entonces por el PP no se presenta. Y ahora critica que no haya concedido esta segunda convocatoria", lamentaba el concejal Adrián Martínez de Pinillos.

Sobre esta convocatoria denegada al Consistorio gaditano, el edil de Podemos indicaba que la convocatoria exigía cofinanciación del proyecto, "de ahí la limitada cuantía que hemos podido asumir" (de medio millón de euros). Además, Martínez de Pinillos indica que había "tan pocas cosas hechas en la ciudad en este plano, que los proyectos tienen que ser muy básicos", compitiéndose con proyectos de mucho nivel con los que la ciudad no podía competir. De ahí el escaso éxito de la propuesta gaditana en esta convocatoria. "No se puede llegar al ocho sin pasar por el tres, y Cádiz está en el uno en este campo", explican fuentes consultadas.

Por último, desde el Ayuntamiento indican también que en esta segunda convocatoria "no se ha repartido la financiación total entre los proyectos que se han aprobado, sino entre los quince mejores proyectos".

Ante esta situación, Martínez de Pinillos denunció ayer "la hipocresía y desfachatez política del PP, que critica que no se concedan unas ayudas a las que ellos ni se presentaron en su momento".