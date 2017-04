El PP critica al alcalde por salir en defensa de la tuitera condenada

El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) lamentó ayer que el alcalde de Cádiz haya tenido tiempo para posicionarse a favor de la autora de frases del tipo "Sería un puntazo que Cristina Cifuentes muera antes de las doce, será un puntazo que muera en el aniversario del pistoletazo a otra rata", "José Tomás sigue sin morir, qué lástima", "Qué pena que en el tapón de los San Fermines no haya muerto nadie" o "Me molesta que Rajoy todavía no haya recibido un balazo en la cabeza" y no haya reparado en que ese apoyo pueda molestar a muchos gaditanos a los que representa.

El PP califica de "lamentable tener que soportar que periódicamente el alcalde que representa a toda la ciudad se meta en cualquier charco que pueda ofrecerle rédito personal en su ámbito político, sin medir por un solo instante si lo que expresa es el sentir de la ciudad de la que es alcalde". Los populares creen que no es de recibo que -para mostrar su disconformidad con una sentencia con la que puede o no disentir- opte por defender a una persona que presenta tal historial de odio y menosprecio a la vida de este calibre, y mostró su deseo de que el alcalde condene su constante apología de la violencia. Los populares lamentan "la falta de responsabilidad del alcalde al posicionarse junto a una persona que ha lanzado mensajes llenos de odio solo por ser cercana a Podemos".