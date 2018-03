El PP critica la omisión de la palabra España del himno en el acto oficial del Día de Andalucía

El grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento lamentó ayer que el alcalde de la ciudad, "una vez más en el acto institucional del Día de Andalucía, haya menospreciado los símbolos oficiales del Estado cambiando la letra del Himno de Andalucía para omitir la palabra España -cambiándola por los pueblos- cuando ha sido interpretado desde el balcón del Consistorio por dos personas".

Los populares señalaron que es "un nuevo desprecio a España de un político que no sabe que es -aunque no quiera ni él ni muchos gaditanos- el alcalde de todos, y como alcalde debe ser escrupuloso con el respeto a los símbolos oficiales. Es el primero que debe respetarlos y no utilizar sectariamente su cargo institucional para ir repartiendo ofensas un día sí y otro también".

El PP indicó también que "el alcalde debería explicar qué problema tiene con la palabra España para que se omita, en un acto oficial del Ayuntamiento de Cádiz, del himno de Andalucía. España no es patrimonio ni de un partido ni de una ideología, y desde luego los gaditanos no tienen ningún problema en declararse andaluces y españoles. Lo han demostrado siempre. El problema es que este alcalde se siente más cómodo difundiendo y haciéndose eco de las proclamas de los Comunes, de la CUP y de cualquiera que vaya en contra de los españoles".

Los populares concluyeron señalando que "ahora nos explicamos mejor por qué cuando en Onda Cádiz tuvieron que encargar una especie de auditoría lo hicieron a una cooperativa formada por miembros de la CUP y asesores de los Comunes en vez de hacerlo a una empresa gaditana. Es evidente que el alcalde no quiere representar a los gaditanos sino a los amigos de la CUP con los que tanto sintoniza".