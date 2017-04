El PP no ve buena opción la zona azul en Cortadura

La posibilidad de que la zona azul del Paseo Marítimo se extienda a lo largo de toda la playa de Cortadura no ha sentado bien en las filas del PP. Este diario adelantó ayer la noticia de que el Ayuntamiento se está planteando esta medida tras recibir una solicitud en este sentido por parte de Horeca, lo que José Blas Fernández, calificó ayer de "sorprendente, en tanto en cuanto Podemos, durante su campaña electoral, y tras llegar al poder, prometió que iba a quitar la zona azul del Paseo Marítimo que nosotros instauramos, y ahora resulta que no sólo la va a consolidar sino que la va a ampliar con el único afán recaudatorio, porque la zona del Paseo es diferente, hay bares, restaurantes, comercios, pero a Cortadura la mayoría de la gente va a la playa, y vienen hasta personas de otras localidades a pasar el día, así que me parece un disparate", dijo.

Aclaró que si los negocios de hostelería existentes necesitan plazas de aparcamiento se pueden intentar buscar medidas, pero que no se debe extender la zona azul por toda Cortadura.

El ex presidente de Emasa comentó igualmente que "no se puede poner una raya azul y cobrar sin más, hay que gestionar".

Fernández alerta igualmente de la mala situación de la Empresa Municipal de Aparcamientos, "que sólo ha tenido unos beneficios anuales de 3.200 euros, con sólo el parking de Ingeniero La Cierva dando dinero, y el resto perdiendo".

También indicó que "hay que controlar bien la zona azul que ya existe y sacarle mayor rentabilidad, que no lo están haciendo".