El alcalde acusa al PP de querer "apropiarse y utilizar políticamente las fiestas y las tradiciones"

El alcalde de Cádiz, José María González, ha querido salir al paso de la afirmación del grupo municipal del Partido Popular, que le acusa de haber esgrimido "una excusa barata" para no bajar a atender a la Hermandad del Rocío de Cádiz a su paso por la plaza de San Juan de Dios en su tradicional salida hacia Almonte. Como ya explicó el pasado martes antes los medios de comunicación, el regidor ha recalcado que no se recibió en la Casa Consistorial ninguna invitación por parte de la Hermandad, de ahí que no acudiera a su encuentro.

"Lo cierto es que no recibí invitación para participar en la despedida de los rocieros, a los que deseo un feliz camino. No fui invitado por la Hermandad, extremo que hemos contrastado con una llamada posterior a la misma. E incluso hoy he podido leer en un medio de comunicación que un representante de la Hermandad reconoce que no se cursó tal invitación", ha apuntado el regidor.

Es por ello que González invita a los concejales del PP a que "bajen un poquito la escopeta, se relajen y pregunten antes de disparar. Que se les nota demasiado las ganas que tienen de apropiarse y de utilizar políticamente las fiestas y las tradiciones, pero que no manipulen tan descaradamente, que se les ve el plumero oportunista".

Por último, el primer edil pide "respeto", recordando que "el protagonismo, en este caso, no es mío ni del Partido Popular, sino de los rocieros, para quienes se han dispuesto los medios municipales necesarios, como es preceptivo, para favorecer su salida, como cualquier año".