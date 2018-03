El PP advierte de "otra ilegalidad" y una "nueva irregularidad" en EMASA

El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) y consejero delegado de EMASA, José Blas Fernández, ha advertido de una "nueva ilegalidad" en la gestión económica de la empresa pública de aparcamientos, "que al igual que el resto de empresas municipales -excepto Eléctrica de Cádiz-, patronatos y fundaciones, tienen el presupuesto anulado por la conocida sentencia del TSJA".

Fernández explicó a través de un comunicado que el consejo de administración de EMASA celebrado el martes aprobó, con su voto en contra y "las advertencias pertinentes", un cambio en la financiación de la obra para la creación de las dos bolsas de aparcamientos en superficie en el entorno del muelle pesquero y la estación.

El edil dice que la obra del Campo del Sur debió esperar la resolución de un recurso suyo

El edil indicó que la anulación del presupuesto municipal "impide la transferencia desde el Ayuntamiento del medio millón de euros que tenía prevista la empresa, y no tienen otra ocurrencia que sacarlo de la partida finalista que le dejamos en herencia -como ellos dicen- que era para inversiones y aumento del capital social, nunca para una obra que tiene carácter provisional".

El concejal popular advirtió de que este cambio de financiación "no podía llegar al consejo por la vía de urgencia y sin los estudios previos pertinentes, más aún cuando se está jugando con responsabilidades patrimoniales y penales de los consejeros. que deberían estar advertidos de que juegan con una sentencia del TSJA en vías de firmeza".

La obra de reparación del firme del Campo del Sur y filtraciones del parking de EMASA también supuso "una nueva irregularidad", según indicó el consejero popular, quien recordó que "aún no se ha resuelto el recurso que presenté en su momento, por lo que es del todo irregular continuar con la tramitación de ese expediente". José Blas Fernández recuerda que en esta adjudicación "no se ha firmado un convenio previo entre Ayuntamiento y EMASA por el que se determine qué cantidad debe sufragar la empresa para subsanar las deficiencias propias de sus instalaciones y qué debe pagar el Ayuntamiento por la reforma de una vía pública de uso común como es el Campo del Sur".

"Podemos está dilapidando, con la complicidad del PSOE -que ahora no sabe como justificar su apoyo a este desastre- las cuentas de la empresa", concluyó Fernández. "No se conforman con mermar sus ingresos con la anulación de plazas de zona azul, sino que están sacando de los cuatro millones que se encontraron en las cuentas para hacer parches y obras provisionales con tal de no cumplir el acuerdo plenario que les obliga a construir el aparcamiento subterráneo de la Avenida de Astilleros que estaba previsto".