El PP alerta del estado "de abandono" de la Alameda, Parque Genovés y varias zonas de la capital

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cádiz ha alertado "del abandono en el que se encuentra la mayor parte de la ciudad" en materia de mantenimiento urbano, y muy especialmente el frente de la Alameda, el Parque Genovés, la Muralla de San Carlos y otras zonas de la ciudad que van desde el Parque Celestino Mutis a los jardines del Parque de Varela.

En un comunicado, los populares han censurado "la falta de mantenimiento y actuaciones en toda la zona de la Alameda desde hace tres años está causando un deterioro grave que será difícil, y sobre todo, costoso recuperar".

"No se están pintando las farolas como se hacía de manera regular, lo que provocará en breve el óxido y la rotura de partes de las mismas, no se reponen herrajes de bancos, no se limpian las pintadas de la zona superior de las murallas de San Carlos ni se desbroza la zona", han abundado desde el PP.

El Grupo Popular ha destacado del mismo modo la "ausencia total" de actuación en el Parque Genovés y Santa Bárbara. Respecto al primero, han incidido en que "no se están haciendo plantaciones de cara a la primavera, ni se pinta la reja del parque desde hace también tres años".

Sobre la pérgola mirador han señalado que "el hecho de que no les guste a los actuales responsables municipales no justifica que lo dejen caer como están haciendo con media ciudad".

"DEJADEZ MILITANTE"

Asimismo, los populares han apuntado que "el problema de la falta de mantenimiento que se ha vuelto crónica en la ciudad no es presupuestaria, porque las diferentes delegaciones mantenían partidas específicas para trabajos periódicos y de temporada que se repetían cada año".

"El problema es la dejadez militante que practica el alcalde y su gobierno, puesto que no hacen nada porque no quieren, parece que les da alergia mantener todo lo que se había hecho en la ciudad", han abundado desde el PP.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular planteará en próximos plenos iniciativas encaminadas a que se acometan actuaciones de mantenimiento, pintado y adecentamiento de varias zonas de la ciudad, desde el Parque Celestino Mutis, cuyas rejas de cerramiento "llevan meses dobladas e inutilizadas" hasta los fosos y murallas de las Puertas de Tierra, que eran limpiadas y desbrozadas dos veces al año y ahora "no se tocan desde hace tres", pasando por "el evidente estado de deterioro" del Parque de Varela y el conjunto arqueológico que se exhibe en ese enclave.