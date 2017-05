El PP sobre Valcárcel: "Ya le dijimos al alcalde que no se fiara del PSOE"

Al Partido Popular no le convence el proyecto de Valcárcel. Consideran que, a pesar de los meses que han pasado desde el anuncio de la reversión del emblemático edificio a Diputación, aún no se han dado pasos significativos para su conversión en Facultad de Ciencias de la Educación. Ignacio Romaní, portavoz de su grupo municipal, destacó ayer que "ya se ha producido la primera disputa sobre quien tiene que hacer lo próximo... y no será la última. Ya se lo advertimos al alcalde y a Martín Vila. Les dijimos que no se fiaran de los socialistas, les adelantarmos que primero enseñaran el dinero, que los socialistas haciendo planes, proyectos, cambios del PGOU, y todo lo que sea zsobre el papel salir en los periódicos son perfectos, pero que así llevan 20 años con este tema", dijo.

Y Romaní siguió comentando con sorna. "Tiene tela de gracia gaditana el señor Vila, que dice que en este asunto de Valcárcel se ha avanzado más en estos dos años que en los diez últimos…Yo me he ido del tirón para Valcárcel… digo, ya está, ya están trayendo las cosas de la Facultad de Educación, ya están abriendo el boquete para el hotel. Y qué va, sigue igual. Entonces, ¿el avance cual es? Ah sí, que antes los socialistas le daban coba a los gaditanos con un gobierno de Teófila y ahora le dan coba con un gobierno de Podemos. Un avance descomunal…".

El PP recordó que ya dijo en su momento que la decisión sobre Valcárcel "era el principio de una mala solución. De hecho, estos acuerdos de Diputación están recurridos por el Partido Popular. Ahora se empezarán a echar la pelotita unos a otros, el PSOE empezará a culpar a los demás de sus responsabilidades y no se hará nada, y se seguirá perdiendo el tiempo. No se puede estar gestionando una Diputación de espalda a la ciudad", dijo para finalizar.

Mientras tanto, tanto fuentes del Palacio Provincial como del propio Ayuntamiento, han comunicado que el proyecto de Valcárcel sigue avanzando y que todos aquellos incrédulos tendrán que aceptar finalmente que en esta ocasión tanto el equipamiento educativo como el hostelero sacarán de su abandono al vetusto Valcárcel.