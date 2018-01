El PP dirá antes de abril si Teófila Martínez es candidata a la alcadía de Cádiz

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, dijo esta mañana en Cádiz que a finales del próximo marzo o primeros de abril estarán elegidos los candidatos a todas las alcaldías.

Moreno se encuentra reunido hoy en la capital gaditana con los presidentes provinciales del PP. A saludarlo antes del inicio de la reunión acudió la ex alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, quien no ha aclarado aún si repetirá o no como candidata del PP en las próximas elecciones municipales.

Juanma Moreno explicó que los presidentes provinciales del PP aprobarán hoy un manifiesto en defensa de la prisión permanente revisable, una pena que "debe estar" en el Código Penal, dijo, para quienes asesinan a menores,para asesinatos con agresión sexual o para los cometidos por bandas criminales.

Moreno afirmó que su posición sobre este asunto "demuestra que el PP está en sintonía con la sociedad".

"Sabemos que el 70% de la población andaluza coincide y sintoniza con esta medida necesaria en nuestro Código Penal", añadió.