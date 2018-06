PP: "Seguro que el alcalde recuerda el informe que les tumbaron sobre Loreto"

El PP ha calificado de "cobardía" la decisión del actual consejero delegado de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, de llevar al Consejo de Administración de la empresa la decisión de llevar al juzgado los informes que la UCA y la propia empresa han elaborado sobre la relación del Observatorio de Carlos Guillén y la empresa municipal. El Grupo Popular ha señalado también que el informe jurídico realizado a petición de Aguas de Cádiz no es el primero que es tumbado en un juzgado y que "seguro que el alcalde y su jefe de Alcaldía, que se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 22 de junio, recuerdan lo bien que le fue con el informe que Aguas de Cádiz encargó sobre el corte de agua en Loreto". En este mismo sentido indicaron que esta decisión de llevar los informes al consejo y no tomar la decisión por parte de Álvaro de la Fuente o el propio Equipo de Gobierno de presentar denuncia "no es más que un acto de cobardía del alcalde, que no quiere sentarse en el banquillo por segunda vez después de su procesamiento por el Caso Loreto" El Grupo Popular lamentó también la "hipócrita cantinela del alcalde y su gobierno cuando hablan de la judicialización de la política, que siempre coincide con los momentos en los que son imputados o procesados, como les pasó a Martín Vila o Eva Tubío por denuncia falsa en el caso Matadero, y al propio alcalde y González Bauza por injurias y calumnias cuando llevaron a la Audiencia el informe de Loreto. Esta constante del gobierno local de ir a los juzgados y luego lamentarse de que se judicializa la política es algo ridículo que siempre, y en este caso será así, tendrá su justa contestación". Han reiterado que en este asunto el único que ha dado explicaciones desde el primer día, es Ignacio Romaní, que está siendo sometido a una campaña de linchamiento por parte de Podemos en Cádiz "porque es la única oposición a los desmanes y desgobierno del alcalde, que sigue sin explicarle a los gaditanos el curioso caso de su compañero de comparsa, que se hizo con la taquilla de la pista de hielo que contrató el Ayuntamiento sin haberse presentado al concurso". El PP pide al gobierno local, "tan preocupado por las facturas de 2014, que explique las de 2016 que han pagado a afines de Podemos" por la llamada Universidad de Verano de Podemos.