El PP lamenta que PCCSP someta a votación un convenio que "ni siquiera ha aportado en el consejo de Eléctrica"

El Grupo Municipal Popular, a través de su portavoz y consejero de Eléctrica Cádiz ha lamentado esta tarde que el Equipo de Gobierno haya sometido a votación en el primer punto de la reunión de dicho consejo la aprobación de un convenio entre Ayuntamiento, empresa y la Fundación Eléctrica de Cádiz que ni siquiera han aportado.

El edil popular recordó que lo que se llevaba hoy al consejo de Eléctrica no era la puesta en marcha del Bono Eléctrico, sino -tal y como recoge literalmente el punto- la “aprobación, si procede, de la suscripción de un convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, Fundación Eléctrica de Cádiz y Comercializadora Eléctrica de Cádiz, SA., para la puesta en marcha de un bono social de Eléctrica de Cádiz, en los términos de la propuesta de 19 de diciembre de 2016”.

Romaní ha indicado que cuando los consejeros del PP han pedido abordar el convenio que se sometía a votación se ha indicado por parte del Gobierno Local que no tenían el convenio. A pesar de reconocer la incongruencia que supone votar la suscripción de un convenio que no se conoce y, sobre todo, que no ha sido siquiera comunicado a una de las partes, la Fundación Eléctrica de Cádiz, sobre la que también se ha pedido información sobre su postura, se ha obligado a los consejeros a posicionarse mediante el voto. “Seguramente para seguir la campaña de intoxicación y amenazas que estamos recibiendo desde hace una semana” indicó Romaní.

La falta de coherencia de lo que se ha llevado hoy a votación en el seno del Consejo de Eléctrica quedó más en evidencia aún en el segundo punto del día cuando se sometió al consejo, literalmente, la “aprobación si procede de aportación económica a la Fundación Eléctrica de Cádiz para la financiación de un bono social de Cádiz, en el marco del convenio suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, fundación Eléctrica de Cádiz y Comercializadora Eléctrica de Cádiz SA, para la puesta en marcha de un bono social de Cádiz”.

Los consejeros del PP “no dábamos crédito con el hecho de que no solo no han traído el convenio que quieren que votemos, sino que después nos piden que aprobemos una cantidad de aportación en el marco de ese convenio existente: un disparate que el PSOE, no sabemos con qué criterio ha admitido y que ahora, encima, servirá para que los círculos de Podemos, el alcalde y su séquito usará para intentar, como de costumbre, lincharnos en la plaza pública.