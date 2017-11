El PP pide a la Junta que "no abandone" la Casa de las Artes

La parlamentaria andaluza del PP Teresa Ruiz-Sillero ha pedido a la Junta de Andalucía que "no abandone" la Casa de las Artes y ha anunciado que mañana preguntará a la consejera de Educación, Sonia Gaya, durante la Comisión de Educación, sobre todas las "carencias que sufre el edificio y el centro". Ayer mantuvo una reunión con profesores de la Casa de las Artes y alumnos de los estudios superiores de Diseño y Moda en la que le han trasladado la problemática de este centro. "Cuando se mudaron a este edificio, en 2012, tenían un presupuesto anual de 100.000 euros, siendo ahora de sólo 32.000 euros,para un edificio que es más grande, por lo que no tienen dinero para afrontar su mantenimiento y todas las necesidades del centro".

Así, la parlamentaria ha explicado que "tienen maquinaria de la especialidad de grabado estropeada desde hace cinco años y no cuentan con dinero para repararla". Igualmente, "hay una red de calefacción que no se ha puesto en marcha nunca, porque no han podido firmar el contrato de suministro por falta de presupuesto", ha continuado. El centro también ha sufrido las inclemencias de los últimos días, por lo que Ruiz-Sillero espera que "Educación atienda de manera extraordinaria todos los desperfectos que han sufrido".

A todo esto se suma la falta de profesorado y de conexión a a internet.